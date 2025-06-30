民進黨新二代國會計畫 號召新住民子女行動參與改變

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨今天說，今年將續辦第2屆「新二代國會計畫」，邀請有志從政、關心公共議題的新住民子女，加入國會實習行列，即日起開放網路報名，最後遴選12位培力生，完成培訓後進入民進黨立委辦公室，展開2個月的實習。

民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴及第1屆國會實習計畫的學員蕭正傑、李采薇共同召開記者會，宣傳第2屆「民主超『新』星：新二代國會計畫」。

羅美玲表示，首屆計畫成果卓越，新住民事務部今年決定擴大辦理，將招募12位20至30歲的新二代青年，經遴選、培訓後進入民進黨立委辦公室實習，希望透過這個計畫，讓更多對公共事務有熱忱的新二代青年，實際了解國會運作、參與政策討論。

羅美玲說，回顧去年的第一屆學員，多數目前仍活躍於政治與公共事務領域，實習期間的表現也十分亮眼，讓新住民事務部更堅定持續辦理的信心。

林月琴強調，台灣是移民社會，不同族群、不同文化在這片土地上一起生活、一起努力，就是台灣最珍貴的地方。根據統計，全台灣有將近28萬在學的新住民子女，意味著每10個年輕人當中，就有1個是新二代。

她說，希望透過這個實習計畫，能讓更多有想法、有熱情的新二代年輕人走進國會，從自身的多元觀點出發，帶來不一樣的觀察和思考。

第一屆國會實習計畫的學員蕭正傑提到，他在立委吳思瑤辦公室實習時，參與新聞露出彙整、輿情回應影片製作、議題資料蒐整等日常幕僚工作，並協助質詢稿撰寫，甚至有機會隨立委親赴第一線，參與國會現場政治攻防，實際走入立院工作場域，讓他對立法機關的運作模式與幕僚角色有了更深刻的理解與體會。

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同為第一屆國會實習計畫的學員、目前已是民進黨新住民事務部的專員李采薇表示，國會、社會、民主，真的需要這一代人，一起參與、一起改變。

民進黨說，「新二代國會計畫」即日起至7月16日開放網路報名，將經面試遴選出12位培力生，在完成培訓課程後進入民進黨委員辦公室，展開為期2個月的實習。每月提供新台幣1萬5200元津貼並納入勞健保，培訓時數以80小時為上限，活動詳細資訊見民進黨新住民事務部IG。（編輯：萬淑彰）1140630