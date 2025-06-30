7月電子期漲 金融期跌
2025/6/30 13:59
（中央社台北30日電）台北股市今天下跌324.06點，收22256.02點。7月電子期收1239.15點，上漲3.5點，逆價差0.43點；7月金融期收2092點，下跌10點，逆價差43.75點。
7月電子期以1239.15點作收，上漲3.5點，成交526口。
電子現貨以1239.58點作收，下跌18.58點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.43點。
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7月金融期以2092點作收，下跌10點，成交334口。8月金融期以2057.6點作收，下跌15.4點，成交1口。
金融現貨以2135.75點作收，下跌31.9點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差43.75點。實際收盤價以期交所公告為準。1140630
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