民進黨：藍白攻擊賴總統十講 意圖轉移焦點

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（中央社記者葉素萍台北30日電）國民黨質疑總統賴清德團結國家十講第3講「憲政體制」內容篡改歷史，對此，民進黨發言人吳崢今天說，藍白放大細節、轉移焦點攻擊，很明顯是心虛，想要轉移藍白在國會破壞憲政、全面擴權的焦點。

民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜今天召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會，媒體提問，國民黨批評賴總統團結國家十講第3講「憲政體制」篡改歷史。

吳崢表示，賴總統展開「團結國家十講」當然非常歡迎台灣人民提出各式各樣意見，也歡迎在野黨分享他們的主張，例如，賴總統說「台灣從來不屬於中華人民共和國一部分」時，台中市長盧秀燕說這是賴總統個人史觀，「大家也很想聽聽盧市長的史觀是什麼？台灣什麼時候屬於中共的一部分？」

吳崢表示，國民黨、民眾黨開記者會攻擊賴總統昨天的第3講，但賴總統昨天的重點是，憲法是由一個國家的國民共同決定國家社會的規則，重點在強調透過台灣7次修憲過程，全民共同形塑主權在民精神，強化民主制度。

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吳崢說，國民黨、民眾黨針對細節放大轉移焦點，因為總統演講中點破藍白在國會破壞憲政，國會擴權法案不只侵害總統、行政院權力，也全面侵犯考試院與監察院，創造出國會獨大、破壞五權憲法的立法院；藍白為何不針對這方面回應，很明顯是心虛、想轉移藍白通過毀憲法案的事實，這才是總統談話重點，也值得全民關注。

陳培瑜指出，國民黨一直以來的史觀都認為，中華文化才是唯一正統，是否喜愛中華文化是每個人的選擇，但藉此話術來包裝獨裁政權是另一回事，藍白現在拿這些煙霧彈混淆人民，但無論是史觀或文化藝術，唯有台灣的民主自由作為後盾，才能永續發展，不要用中華文化當極權政治的遮羞布。（編輯：林興盟）1140630