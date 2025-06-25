罷團發起護國大遶境 民進黨：全力動員協助

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（中央社記者葉素萍台北25日電）24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，罷團將發起「護國大遶境」活動。民進黨發言人吳崢今天表示，民進黨態度非常堅定，就是全力動員，配合未來公民團體在各選區的規劃，請所有黨公職協助。

三階罷免投票進入最後倒數30天，「反共護台志工聯盟」今天發出採訪通知表示，將聯合各區罷團發起「護國大遶境」活動，將在7月4日由花蓮出發，為期16天，以車隊掃街與徒步定點遶行的模式，走遍全台各個縣市，最後終點將在7月19日於台北青島東路集結，象徵「迎向大成功最後一哩」。

吳崢今天在民進黨中常會後記者會被詢及，罷團發起「護國大遶境」活動，民進黨如何協助罷團。

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吳崢回應，罷免第三階段，從空戰、陸戰到全國31罷區的動員，民進黨秘書長林右昌已說明非常清楚，民進黨的態度非常堅定「就是全力動員」，無論「護國大遶境」這項活動，或是未來公民團體在各選區的其他規劃，民進黨都會全力配合，請所有黨公職協助。

另外，據轉述，林右昌今天向中常委們進行黨務報告時提到，綠委罷免沒有任何案件成案，這顯示民進黨「顧好立委專案」成功，原本民進黨中央是兩線作戰，現在一線已成功，接下來將集中火力，全力投入大罷免活動。（編輯：張若瑤）1140625