綠：傅崐萁假考察真作秀 藍白立委不開會明赴花蓮造勢

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨今天質疑，國民黨立委傅崐萁為反制大罷免浪潮，上週刻意安排考察花蓮通建設之名，大演作秀戲碼，企圖抹黑中央不照顧花蓮。此外，立院延會又不開會，明天是院會，卻有9位藍白立委赴花蓮造勢挺傅崐萁。

民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜上午召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會。

吳崢表示，傅崐萁上週以立委身分要求交通部長陳世凱考察中央在花蓮的交通建設，目的是上演作秀大戲，散布假消息欺騙花蓮鄉親，推責中央不照顧花蓮。

吳崢說，當時交通部長要回應詢問，傅崐萁卻直接打斷部長報告，可見整場只是為了傅崐萁不被罷免的政治秀。

吳崢指出，傅崐萁質問中央提供花蓮的2300億元預算用在何處，陳世凱具體羅列近年中央投入花東交通建設，主要著重在鐵路、公路發展計劃；其中鐵路部分，包含花東鐵路全線雙軌電氣化、南迴鐵路台東潮州段電氣化工程等建設；公路部分，台9線花東縱谷景觀大道計畫、蘇花公路山區路段改善計畫等，再加上超過千億的蘇花安計畫，總共超過3000多億元預算投資花東交通建設。

陳培瑜表示，近10年來，從前總統蔡英文到總統賴清德，民眾對於鐵公路改善相當有感，但傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚卻選擇視而不見，欺騙花蓮鄉親。

陳培瑜說，外界明顯看到傅崐萁無法再獲得在地的花蓮議長張峻及花蓮魏嘉賢在地家族支持，他進而採取攻擊、造謠、抹黑來自保，讓鄉親以為是傅崐萁遭受打壓，甚至形塑「花蓮若無傅崐萁，就無法獲得更多建設」的話術。

陳培瑜說，明天立法院有院會，但藍白9位立委卻集結在花蓮出席2場挺傅崐萁大會，坐實「領薪水不做事」的立委。她呼籲花蓮縣政府所屬相關單位，不應動員公務人員出席，嚴守行政中立。

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媒體提問，網紅館長日前在直播時說「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，對此吳崢批評館長「比前總統馬英九還統、還紅」，論調和國台辦完全一樣。

吳崢說，館長也會出席傅崐萁明天在花蓮的造勢，「這是否代表傅崐萁和國民黨認同館長的立場」，他也質問傅崐萁與國民黨「台灣的命運究竟是台灣人還是中國人決定？館長大方承認立場跟國台辦一樣，傅崐萁的立場又如何？」（編輯：萬淑彰）1140630