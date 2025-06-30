林右昌參與雲林罷團行動 宣示全黨力挺

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨秘書長林右昌29日赴雲林口湖，參與罷免國民黨立委丁學忠活動，他說，雲林罷團遇到無理打壓和阻撓，民進黨所有黨公職會做公民團體最堅實的後盾，全力挺到底。

民進黨今天發布新聞稿表示，林右昌昨天赴雲林口湖，參與「雲林拔釘」，至下崙黃昏市場掃街。

林右昌說，他特別來為罷團志工與地方黨公職加油打氣，因為雲林的罷團遇到丁學忠勢力非常無理的打壓和阻撓，不管是辦活動要借場地、宮廟廣場、租用看板，都會接到施壓與關切，讓人心生恐懼。公民團體是小蝦米對抗大鯨魚，為了守護台灣滿腔熱血，希望有更多人關心雲林，相挺雲林公民行動。

林右昌表示，他聽到國民黨在地方上散播說，是因為民進黨選輸了不甘心才提罷免，但「這完全不是事實」，公民團體發起罷免丁學忠的行動，是因為丁學忠上任一年多來跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁推動無數毀憲亂政、親中投共、削弱國安與掏空台灣的法案，跟著傅崐萁作惡，這才是罷免的原因。

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林右昌強調，現在要被罷免的國民黨立委們，突然都收起在立法院的兇神惡煞面孔，低調躲起來，希望台灣人民忘了他們一年來如何在立法院通過無數毀憲亂政的法案，如何違憲惡刪中央政府總預算。

林右昌說，丁學忠一方面罵民進黨沒有支持雲林，另一方面又說自己為雲林爭取多少經費，自掌嘴巴、相互矛盾。雲林縣自有財源有限，財政絕大多數都是靠民進黨中央政府的支持，從前總統蔡英文到現在的總統賴清德，對雲林縣建設，從橋樑、水利、公路，到社宅、堤岸、農水路、水溝，甚至營養午餐，哪一件沒有民進黨政府的支持，請丁學忠不要再欺騙雲林人。（編輯：萬淑彰）1140630