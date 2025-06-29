賴總統宣示與公民同行 黃國昌：終於不再扭捏作態

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（中央社記者陳俊華新北29日電）兼任民進黨主席的總統賴清德在民進黨全代會宣示，與發起罷免的公民同行。民眾黨主席黃國昌今天說，大罷免從頭到尾就是民進黨發動，賴總統終於不再扭捏作態，守護民主這仗，台灣公民要站出來投下不同意票。

賴總統昨天在民進黨全國黨代表大會指出，在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，且中國文攻武嚇不斷，而台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

黃國昌上午偕同新北市議員陳世軒、黃國昌立委辦公室中永和區主任陳怡君出席「民眾加菜啦，中和場」活動。他受訪表示，賴總統應認真回想上任以來，為何執政成績單一片空白，反而是在野黨在國會推動很多過去民進黨曾承諾卻跳票的法案。

黃國昌說，從財劃法、吹哨者保護法到幫軍人加薪、還勞工假期，都是在野黨攜手合作完成，賴總統應深自反省、檢討，號稱民主進步的執政黨，現在卻站在民意對立面。

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賴總統「雜質說」引發討論，民進黨秘書長林右昌則說，若有雜質是指不護台的政客。黃國昌表示，林右昌講這些話之前，是跟賴總統唱雙簧、還是沒溝通好，兩人說法出現落差，大家看了充滿問號。

此外，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。黃國昌表示，不管哪個政黨的人擔任正副元首，在國外遭到這樣的事，都須以最嚴正態度面對，事件若屬實，政府應跟捷克交涉，「到底是誰，目前偵辦進度如何，有沒有被起訴，有沒有接受該有的處罰？」（編輯：林淑媛）1140629