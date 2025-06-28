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國民黨應戰大罷免 朱立倫懇託雲林鄉親投不同意票

2025/6/28 20:52（6/28 21:01 更新）
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國民黨立委丁學忠（左3）28日晚間在雲林縣虎尾鎮舉辦「挺學忠，不同意罷免」總部成立大會，國民黨主席朱立倫（右4）呼籲鄉親不同意罷免，與雲林縣長張麗善（右3）同台力挺丁學忠。中央社記者黃國芳攝 114年6月28日
國民黨立委丁學忠（左3）28日晚間在雲林縣虎尾鎮舉辦「挺學忠，不同意罷免」總部成立大會，國民黨主席朱立倫（右4）呼籲鄉親不同意罷免，與雲林縣長張麗善（右3）同台力挺丁學忠。中央社記者黃國芳攝 114年6月28日
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（中央社記者黃國芳雲林縣28日電）國民黨主席朱立倫今天晚上在雲林縣表示，全世界沒有一個國家的執政黨會使用大罷免消滅在野黨，這是獨裁國家才會做的事，台灣人民7月26日一定要站出來投不同意罷免票。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議日前審定後公告，包含國民黨立委丁學忠在內，共有24名國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。丁學忠晚上在雲林縣虎尾鎮舉辦「挺學忠，不同意罷免」總部成立大會，朱立倫、雲林縣長張麗善及柯志恩等黨籍立委到場助講。

朱立倫致詞表示，1年多前民進黨在全國立委席次選輸國民黨，因為不甘願，執意要「翻桌」，針對國民黨立委發動大罷免，目的就是要重新選舉，這就是真正破壞台灣民主的罪人。

朱立倫說，全世界沒有一個國家的執政黨會使用這種方式消滅在野黨，這是獨裁國家才會做的事，因此，台灣人民7月26日一定要站出來投不同意罷免票，給執政者一個教訓。

朱立倫表示，民進黨表明發動大罷免是針對不愛台灣的立委，國民黨立委為台灣人民生活方面打拚，這才是真正愛台灣的立委，反觀民進黨只在意權力；雲林鄉親分布台灣各地，特別是台北、新北及桃園地區，一定要彼此聯繫並呼籲鄉親出來投不同意罷免票。

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「雲林拔釘、罷免丁學忠」罷團發言人露西歸表示，尊重對方成立反罷免總部，不過也可以看到很明顯的反差，霸團從第1階段連署開始就很難找到地點，更沒有友善店家，直到第3階段才終於有人願意提供目前的虎尾地區總部。

露西歸說，對方擁有政黨資源，可以輕鬆發大量傳單、掛滿旗幟、看板，且已經成立多個服務處，還特別為了反罷免成立總部對抗公民，很明顯感到資源反差，罷團有如「小蝦米對抗大鯨魚」。（編輯：方沛清、龍柏安）1140628

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國民黨雲林縣第1選區立委丁學忠28日晚間在雲林縣虎尾鎮舉辦「挺學忠，不同意罷免」總部成立大會，現場湧入大批支持鄉親。中央社記者黃國芳攝 114年6月28日
國民黨雲林縣第1選區立委丁學忠28日晚間在雲林縣虎尾鎮舉辦「挺學忠，不同意罷免」總部成立大會，現場湧入大批支持鄉親。中央社記者黃國芳攝 114年6月28日
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