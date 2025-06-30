賴總統團結國家十講 趙少康黃國昌同台批評

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）總統賴清德「團結國家十講」第3講聚焦憲政體制，民眾黨主席黃國昌今天說，賴總統對憲法理解錯的一塌糊塗，讓人毛骨悚然；前中廣董事長趙少康則批評，賴總統認為罷免是更大的民主，但大罷免根本就是亂源。

賴總統展開「團結國家十講」，昨天前往新竹市出席「國際獅子會300B6區年度感恩餐會」，並以「憲政體制」為主題發表第3講，強調台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，並表示台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。

趙少康今天召開記者會表示，賴總統認為罷免是更大的民主，但國父孫中山所說的選舉、罷免、創制、複決，罷免只是民主的一部分，並不是更大的民主。更大的民主是落實監督與制衡，這才是更大的民主，不管三權、五權都是權力平衡。

他批評，團結十講的重點，第1為大罷免找理由，第2為公民團體找理由。賴總統說青鳥大罷免是珍貴的公民力量，但他認為青鳥、側翼、大罷免根本就是亂源，讓台灣社會混亂、人民互相仇恨。

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與會的黃國昌表示，任何民主憲政的國家當中，不管政府內部的權力是三權、五權，都有一個最重要的觀念，是彼此間的監督制衡，賴總統卻不斷把國會所通過的法案，號稱是違憲，這讓他聽了毛骨悚然。

國民黨立委羅智強在會中說，賴總統3次的演講錯誤百出，今天若有前總統馬英九1%的仔細，就不會做出這些錯誤百出的言論。他也提到，馬英九什麼時候說自己是區長了，只有民進黨自己說是區長，「兩岸人民關係條例」就是大陸地區、台灣地區，民進黨何時要拿掉，拿掉就不是區長了。（編輯：林家嫻、楊凱翔）1140630