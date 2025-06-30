乘客亂丟菸蒂車主連坐罰引不滿 環境部：待研商

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（中央社記者張雄風台北30日電）環境部擬修法，針對乘客亂丟菸蒂，車主將連帶受罰，引發計程車團體不滿，認為舉證困難。環境部今天表示，仍在蒐集意見階段，下階段研商會議將邀相關業者、機關及團體討論。

環境部擬於「廢棄物清理法」新增第50條第2項，將車輛所有人列為處罰對象，以遏止亂丟菸蒂等污染環境行為；但若車主於裁處前提出實際行為人證明文件，即處罰實際行為人，不裁罰車主。

然而，立法院法制局、計程車團體認為，若乘客亂丟菸蒂，司機沒辦法第一時間察覺，且行車記錄器不會長時間保存，易造成舉證困難。

環境部今天發布新聞稿表示，修正草案是參考「道路交通管理處罰條例」第85條立法體例，考量違反環境衛生案件檢舉影像只能追蹤至車牌，難以查明實際行為人。

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環境部指出，因車輛具有相當財產價值，如提供予他人使用，應可提出借用人身分以供查證，為達成改善環境衛生立法目的，明定若車主提出他人始為實際行為人的證明文件，即無須受罰，已充分兼顧行政調查效能與人民權益保障。

環境部表示，將持續與外界溝通，蒐集各界意見，後續將於下階段研商會議中，邀集相關業者、機關及團體討論，以共同維護國人健康及環境品質。（編輯：管中維）1140630