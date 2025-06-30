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許智傑一行考察高雄機場 透露將新增北海道航線

2025/6/30 16:56
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）民進黨高市立委許智傑今天邀相關單位考察高雄文化、交通等建設，許智傑並透露高雄新航線，包括今年泰國獅航可望開闢北海道新航線，越捷航空規劃芽莊、大叻包機，明年星宇也將進駐高雄。

許智傑今天上午與文化部次長李靜慧及民進黨高市議員陳慧文、張漢忠、林智鴻等人，一同考察「衛武營國家藝術文化中心」；許智傑表示，盼文化交通與觀光整合，呼應高雄市長陳其邁推動的演唱會經濟。

許智傑並表示，他將持續爭取地下連通道及商店街，打造衛武營整體商圈發展；林智鴻表示，衛武營未來還將成為捷運轉運站，應評估增設連通道，帶動衛武營「行人地下經濟」。

此外，許智傑下午與同黨立委李昆澤、邱志偉及交通部長陳世凱、台灣虎航董事長黃世惠等人到高雄機場考察新航線進度、貴賓室設施、貨運現況等議題，並參加台灣虎航主辦的高雄至濟州首航儀式。

許智傑表示，這次台灣虎航首次飛往濟州，將成為台灣虎航在高雄第10條航線，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新增韓國金浦、泰國廊曼、越南富國島、日本岡山、泰國清邁、中國重慶、日本仙台等境外航點，每週飛航362班，目前已恢復疫情前98%。

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許智傑並透露高雄未來新航線，包括今年泰國獅航可望開闢北海道新航線，越捷航空也規劃芽莊、大叻包機，明年星宇航空也將首次進駐高雄；李昆澤則向中央爭取新的大飛機進駐高雄，要求民航局要更積極努力。

許智傑並表示，未來星宇航空貴賓室完工後，高雄機場將有4座貴賓室，包含今年新加入的南苑貴賓室，及原有的華航及長榮貴賓室；至於機場美食選擇，除了擴充便利商店空間及商品豐富度，也將引進米其林牛肉麵及素食料理等。（編輯：陳仁華）1140630

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