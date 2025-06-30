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揚智董事長由凃俊光接任 梁厚誼任副董事長

2025/6/30 16:09（6/30 16:28 更新）
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圖為大宇資訊董事長凃俊光。(中央社檔案照片)
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（中央社記者張建中新竹30日電）機上盒（STB）晶片廠揚智科技今天完成董事改選，大宇資訊子公司宇全智聯取得2席董事，並由大宇資訊董事長凃俊光擔任揚智董事長，揚智前董事長梁厚誼則擔任副董事長。

揚智今年4月完成辦理2315萬股私募普通股，每股21.61元發行，總金額新台幣5億元，全數由大宇資訊100%持股子公司宇全智聯認購，宇全智聯一舉成為揚智最大股東，持股比重約16.51%。

揚智今天召開股東常會，全面改選董事，宇全智聯取得2席董事，代表人為凃俊光及大宇資訊財務長莊仁川。揚智隨後召開董事會，由凃俊光擔任董事長，梁厚誼擔任副董事長。

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揚智先前表示，大宇資訊子公司安瑞科技長期專注於資安解決方案，擁有北美、印度、非洲等地實績與資安部署經驗，未來將結合揚智在特殊應用晶片（ASIC）領域的技術優勢，共同開發高效能、可彈性客製的企業資安晶片與整合平台，進軍全球企業資安市場。

大宇資訊指出，全球機上盒與電信平台將是短影音內容推動的關鍵戰場。結合揚智的終端覆蓋率與大宇資訊的豐富的文創能量、遊戲影視內容，建立具規模的傳播通路，拓展娛樂、教育與商業內容的全球價值鏈。（編輯：張良知）1140630

圖為大宇資董事長凃俊光。 （中央社檔案照片）
圖為大宇資董事長凃俊光。 （中央社檔案照片）
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