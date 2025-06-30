台北紡織展10月登場 時尚秀主打科技紡織與永續創新

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）面對美國對等關稅衝擊全球紡織產業，紡拓會今天預告，將在10月台北紡織展（TITAS）期間舉辦「成果匯演時尚秀」，以「重製未來：Recode 2050」為主題，結合科技紡織與永續創新，向世界展現台灣紡織業在材料創新與前瞻永續領域的整合能量。

紡拓會表示，受經濟部國貿署委託執行「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，成果匯演時尚秀將以「科技紡織×永續創新」為核心主軸，集結台灣具代表性的紡織布料業者與本地設計師，透過跨界協作將產業成果化為創意時尚語彙，展現台灣在機能布料、環保製程與未來美學上的整合實力。

重製未來：Recode 2050展演主題，從全球淨零碳排目標出發，回應當代對環境、科技與美學的多重挑戰。台灣紡織業以高機能、高品質與彈性製造著稱，為全球品牌背後的隱形冠軍。在全球邁向淨零浪潮下，台灣紡織業正從幕後走向臺前。

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此次參與業者包含力鵬、大成刺繡、大芳、五綸、旭寬、宏良、和明、佳紡、東紡、偉全、崇躍、莎美娜、野熊、富宇、惠喬、豪紳、興采、驊豐、纖登等19家台灣紡織廠，涵蓋布料製造、刺繡、後加工及品牌開發等不同面向。

合作設計師品牌則包含CHOIR、GIOIA PAN、oqLiq、SPFLOE、UUIN、WEAVISM，深入探討「材料」如何回應環境、擁抱科技、觸動美學，展現台灣從「布料力」到「品牌力」的產業升級能量。（編輯：張均懋）1140630