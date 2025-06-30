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中國機場攔截不合規行動電源 置二手平台出售

2025/6/30 12:08
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（中央社台北30日電）中國28日起禁止旅客攜帶不合規的行動電源搭乘境內航班，陸媒披露，這些被機場攔截的行動電源卻被放在網上二手交易平台出售，有賣家以每斤人民幣7元（約新台幣28元）出售，若買家有大量需求甚至可以按噸出售。

中國民用航空局規定，6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C（中國強制性產品認證）標識、3C標誌不清晰、已被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。

界面新聞今天報導，據機場公開披露，杭州機場單日攔截3496個不合規的行動電源，多地機場單日收繳量突破3000個。

雖然部分機場有提供行動電源暫存服務，但很多行動電源乘客逾期未取或被棄。網路上的二手交易平台近期出現大量標榜「機場貨」、「高鐵站貨」等的行動電源銷售頁面。

報導表示，點進相關頁面後，很多照片顯示成筐的行動電源，聲稱貨源可靠，甚至「按噸出售」，有品質問題可退換貨。

界面新聞記者聯絡一名賣家，對方稱「貨源就是機場，現在到機場的充電寶（行動電源）大約80%都得被攔截下來」。他聲稱所售行動電源經常按噸出售，甚至大量批發至非洲、馬來西亞等，零售一般以數百個為單位，並承諾「多送」以抵銷郵費。

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該賣家表示，一萬毫安的行動電源每個只需18元還包郵費，批發價格每個10元，量大甚至可以按斤出售，每斤只需7元。

有業內人士提醒，二手行動電源會有安全隱患。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140630

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