中國禁止攜帶無3C標識及被召回行動電源乘境內航班

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（中央社台北26日電）中國今年以來發生多起旅客攜帶的行動電源等鋰電池產品在飛機上起火冒煙事件。中國民航局今天發布緊急通知，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。

「中國民航局報」微信公眾號今天發文，指今年以來，多次發生旅客攜帶的行動電源等鋰電池產品，在飛機上起火冒煙事件。近期多個中國品牌的行動電源因電芯存在安全風險，有多個批次產品被召回。中國國家市場監管總局撤銷或暫停了多個行動電源及電池芯廠家的3C認證。

為切實保障航空安全，中國民航局發出緊急通知，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。

通知表示，各機場安檢部門要加強對旅客隨身攜帶的行動電源查驗，嚴防旅客攜帶不合格行動電源乘飛機。各航空公司、機場要為旅客自棄或暫存行動電源提供便利。各單位要進一步完善鋰電池起火、冒煙等緊急情況下的應急處置預案。

3C認證的全名為China Compulsory Certification，也簡稱為CCC，是中國強制性產品認證制度，以維護消費者及其財產安全的做法。

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近期中國發生多起行動電源在飛機上起火冒煙事件，包括今年6月13日一班從鄭州起飛的上海航空航班，在飛行過程中有旅客的行動電源冒煙。機組人員迅速介入處置，旅客使用礦泉水協助撲救，最終航班安全降落。

中國的羅馬仕（ROMOSS）和安克（ANKER）近日在國內外共召回逾236萬顆行動電源，原因是行動電源中的電芯出問題。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140626