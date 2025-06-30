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英雄聯盟季中邀請賽 台灣戰隊CFO首戰韓國勁旅T1

2025/6/30 16:17
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（中央社記者陳容琛台北30日電）2025英雄聯盟季中邀請賽入圍賽今天落幕，由歐洲賽區戰隊G2搶下最後1張分組賽門票，同時確定代表太平洋賽區的台灣戰隊CFO將在首輪與韓國勁旅T1正面交鋒。

總獎金200萬美元（約新台幣5840萬元）的2025英雄聯盟季中邀請賽（MSI）在加拿大溫哥華舉行，日前率先展開的入圍賽今天正式落幕，其中歐洲LEC賽區戰隊G2 Esports（G2）頂住差點遭到逆轉壓力，最後以3比2驚險擊敗太平洋LCP賽區的GAM Esports（GAM），攜手中國LPL賽區戰隊Bilibili Gaming（BLG）晉級分組賽。

英雄聯盟季中邀請賽的分組賽採BO5雙敗淘汰制，預計7月2日點燃戰火，隨著2支從入圍賽出線的戰隊出爐後，獲得太平洋LCP賽區期中賽冠軍、直接保送挺進分組賽階段的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），確定將在首輪挑戰由英雄聯盟傳奇名將Faker（李相赫）領軍的韓國戰隊T1。

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榮膺太平洋LCP賽區期中賽的決賽最有價值選手（FMVP），CFO輔助選手Kaiwing（凌啟榮）日前接受主辦單位採訪時表示，這次季中邀請賽以4強為目標，最想要對決T1的下路線，沒想到如願成真，「2022年有跟他們交手過，當時感覺蠻有趣的，所以想再對決一次。」

有趣的是，目前尚未年滿18歲的CFO中路選手HongQ（蔡明宏），是本屆季中邀請賽最年輕選手，而T1傳奇中路Faker（李相赫）以29歲之姿成為最年長選手，這對跨年代的中路對決，勢必將成為季中邀請賽首輪的對戰焦點之一。（編輯：李亨山）1140630

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