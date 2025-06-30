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加拿大液化天然氣首銷亞洲 議員盼台灣成合作夥伴

2025/6/30 16:21（6/30 17:06 更新）
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一艘載有加拿大液化天然氣的船隻30日啟程前往亞洲，加拿大國會議員肯納（Arpan Khanna）（左）和區澤光（Chak Au）（右）期盼台灣和加拿大經貿關係進一步深化，在能源和科技等多方面攜手合作。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月30日
一艘載有加拿大液化天然氣的船隻30日啟程前往亞洲，加拿大國會議員肯納（Arpan Khanna）（左）和區澤光（Chak Au）（右）期盼台灣和加拿大經貿關係進一步深化，在能源和科技等多方面攜手合作。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月30日
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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）一艘載有加拿大液化天然氣（LNG）的船隻計劃於今天啟程前往亞洲，標示加拿大液化天然氣首次出口亞洲的新里程碑。有加國議員表示，台灣是值得信賴的合作夥伴，期盼台灣購買或投資加拿大的液化天然氣。

由殼牌公司（Shell）主導的「LNG Canada」液化天然氣設施，已在卑詩省基蒂馬特（Kitimat）正式量產，不僅是加拿大多個液化天然氣計畫中首個投產的設施，也是北美地區首座直通太平洋的液化天然氣工廠，航程明顯短於美國東南部設施，對亞洲買家具地理優勢。

加拿大國會議員肯納（Arpan Khanna）和區澤光（Chak Au）上週三和卑詩省台灣社區領袖會面時，特別提到加台雙方在能源和科技深化合作的潛力無限。

同時擔任加拿大保守黨全國外展部門負責人的肯納對中央社表示，加拿大和台灣長期以來就是堅實的合作夥伴，特別在當前全球經貿不確定性高的時刻，彼此強化經貿關係更顯得重要。

他說：「加拿大的液化天然氣即將向亞洲出口，這對加拿大的清潔能源是一個新里程碑，我知道台灣是科技王國，需要穩定的能源供應，對液化天然氣需求很大，歡迎台灣向加拿大購買或是投資液化天然氣，共同創建能源安全。」

肯納並關注中國不斷威脅台灣的問題，稱「台灣是一個獨立的國家，和加拿大有相同的價值觀。」他又說：「加拿大正面臨中國干預，台灣因應北京恐嚇騷擾的經驗值得加拿大學習。」

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加拿大日前剛通過名為「一個加拿大經濟」（One Canadian Economy） 的C-5法案，旨在加速發展重大建設。區澤光認為，C-5法案生效代表蓬勃的商機，「台灣有頂尖的科技實力，加拿大有豐沛的關鍵礦產，兩方可以投資合作，共同成就偉業」。

加拿大GTMA全球衛生協會會長邱麗蓮表示，2023年加拿大和台灣已簽署「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Agreement），也共同採認供應鏈韌性合作架構（Collaborative Framework on Supply Chains Resilience），過去一年多來的交流非常緊密，彼此的經濟戰略目標一致，必能創造更多合作契機。（編輯：高照芬）1140630

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一艘載有加拿大液化天然氣的船隻30日啟程前往亞洲，加國議員表示，期盼台灣購買或投資加拿大的液化天然氣。加拿大台灣社區多位代表與加拿大國會議員會面，討論加台合作的契機。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月30日
一艘載有加拿大液化天然氣的船隻30日啟程前往亞洲，加國議員表示，期盼台灣購買或投資加拿大的液化天然氣。加拿大台灣社區多位代表與加拿大國會議員會面，討論加台合作的契機。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月30日
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