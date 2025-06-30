良得電打入美國低軌衛星鏈 期待下半年出貨動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北30日電）線材廠良得電今天舉行線上法說會，看好美國低軌衛星客戶目標2026年中之前要部署1618顆衛星，良得電已打入供應鏈，負責提供地面接收端設備的線材，可望刺激下半年營運動能。

良得電今年前5月營收新台幣17.06億元，年增11.53%；第1季歸屬母公司淨利3123萬元，年減52.7%，單季每股純益0.21元。

良得電發言人江文裕今天表示，第1季良得電的通訊及電子週邊類產品出貨量持續增長，電器用線表現持平。不過車用線方面，由於歐洲客戶受到中國電動車強力銷售影響，出貨不如預期；遊戲機方面，良得電主要供應美系客戶，也受到日系新遊戲機上市的影響，影響整體獲利表現。

展望後勢，良得電看好低軌衛星應用是未來主要成長動能。江文裕表示，良得電打入1家電動車出身的美系低軌衛星廠供應鏈，提供AC交流線，已經出貨中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外良得電打入另1家美國電商主導的低軌衛星計畫，為地面端連接線的主要供應商之一，將提供2條AC交流線和1條DC直流線。按照該公司提出的計畫，目標到2026年中之前，要部署1618顆低軌衛星，中長期目標要發射3236顆，最大出貨動能可望落在今年下半年或明年上半年，有助良得電業績推進。

越南廠的部分，主要產品應用包括低軌衛星、智慧門鈴、遊戲機等，預計1期廠產能最快今年第4季可以填滿，每月總產能約180萬條，接著將啟動2期廠計畫，規劃產能目標要達到每月650萬條，將視客戶情況逐步擴充。（編輯：張均懋）1140630