墨西哥警方破獲無良火葬場 381具遺體堆積如山

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（中央社墨西哥華雷斯城29日綜合外電報導）墨西哥地方檢察官辦公室今天表示，警方在北部華雷斯城（Ciudad Juarez）1家私人火葬場發現堆積如山的381具遺體，這個駭人景象可能是人為疏失所致。

奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官辦公室新聞官賈西亞（Eloy Garcia）告訴法新社，「初步調查發現，共有381具遺體被隨意堆置在火葬場，並未進行火化」。

賈西亞指出，這些遺體被「亂堆」在火葬場建築物內的多個房間，它們「就這樣被隨意、成堆地放在地上」。

所有遺體都經過防腐處理。

更糟糕的是，亡者家屬收到的並非骨灰，而是「其他材料」。

當局估計，部分遺體可能已在那裡存放2年之久。

賈西亞指控火葬場經營業者「粗心大意、不負責任」。他也說，這類公司「很清楚自己每天可以火化的遺體數量」。

火葬場的1名主管已向檢方自首。

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當局並未說明，這些遺體是否屬於暴力犯罪受害者。

墨國長年深受組織犯罪所苦，法醫體系也面臨危機。由於需要處理的遺體眾多，人手短缺，再加上預算限制，整個體系早已不堪負荷。（譯者：屈享平/核稿：施施）1140630