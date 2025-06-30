加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台南市2起規模4.5以上地震 最大震度4級
首頁 / 國際

墨西哥警方破獲無良火葬場 381具遺體堆積如山

2025/6/30 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥華雷斯城29日綜合外電報導）墨西哥地方檢察官辦公室今天表示，警方在北部華雷斯城（Ciudad Juarez）1家私人火葬場發現堆積如山的381具遺體，這個駭人景象可能是人為疏失所致。

奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官辦公室新聞官賈西亞（Eloy Garcia）告訴法新社，「初步調查發現，共有381具遺體被隨意堆置在火葬場，並未進行火化」。

賈西亞指出，這些遺體被「亂堆」在火葬場建築物內的多個房間，它們「就這樣被隨意、成堆地放在地上」。

所有遺體都經過防腐處理。

更糟糕的是，亡者家屬收到的並非骨灰，而是「其他材料」。

當局估計，部分遺體可能已在那裡存放2年之久。

賈西亞指控火葬場經營業者「粗心大意、不負責任」。他也說，這類公司「很清楚自己每天可以火化的遺體數量」。

火葬場的1名主管已向檢方自首。

google news透過 Google News追蹤中央社

當局並未說明，這些遺體是否屬於暴力犯罪受害者。

墨國長年深受組織犯罪所苦，法醫體系也面臨危機。由於需要處理的遺體眾多，人手短缺，再加上預算限制，整個體系早已不堪負荷。（譯者：屈享平/核稿：施施）1140630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：