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醫學生員額定案 維持1300人不變

2025/6/30 15:32（6/30 15:52 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）行政院長卓榮泰今天召集教育部與衛福部開會協商，確認醫學系招生總名額維持1300人含教育部及國防部核定名額；醫學系招生名額需醫學教育會及全國醫學院校院校長會議討論共識。

醫界近日不斷抗議教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則。

衛福部醫事司司長劉越萍今天接受媒體訪問時表示，衛福部自始至終的立場與醫師團體一致，主張醫學生招生總名額不應突破目前的1300人上限。衛福部長邱泰源與教育部長鄭英耀今天親自坐下來開會，針對醫學系招生名額總量議題進行討論。

劉越萍說，會議中達成2項共識，分別為醫學系學生招生總名額維持現行1300人不變，該名額已包含由教育部與國防部核定招生數；醫學系招生名額的調整，須經「醫學教育會」與「全國醫學院校校長會議」討論並取得共識後，才可以決定。

劉越萍提到，總名額計算已包含軍費生，並無排除軍費生另行計算。至於清華大學、中興大學與中山大學等校設立的學士後醫學系，其招生名額仍須待醫學教育會及校長會議討論後，才能釐清調整方向與實際數額。

劉越萍說，當前醫師人力問題核心在於分配不均，而非總量不足，這也是衛福部目前關注的重點，政府已推動包括「健康台灣深耕計畫」與「偏鄉照護計畫」等多項政策，改善偏鄉及醫療資源分布不均的問題。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明透過聲明表示，堅守1300名額制度，並非為醫界自身利益，醫學生教育資源本就有限，過度擴充將嚴重壓縮教學品質、增加訓練負荷、衍生其他醫事人力問題，最終導致醫療品質受影響，造成政府、社會與醫界「三輸」局面。

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周慶明引用國衛院所進行的醫師人力評估研究，目前醫師總供給已足以支應未來需求，他認為，重點應在人力分布與誘因設計，而非盲目擴招。未來所有攸關醫學系設置、招生規劃與人力政策研議，應正式納入醫界、醫學教育團體與醫學生代表等實務第一線聲音。

台北市醫師公會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會等11個醫師團體透過聯合聲明表示，今天建立可長可久的協調機制，成功釐清醫療教育「教、考、訓、用」等環節的結構性關聯，兼顧健保資源有效運用與醫療作為公共服務的核心價值。（編輯：李亨山）1140630

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