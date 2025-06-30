太平山暑期假日4時開園迎日出 推限定夜探貓頭鷹

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（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）暑假即將到來，太平山國家森林遊樂區明天起至8月底，假日凌晨4時開園，園區蹦蹦車在暑假期間，每天加開1班次，並推出夜探貓頭鷹等活動，林保署邀請大家一同前來享受自然美景。

林業及自然保育署宜蘭分署今天透過新聞稿表示，位處宜蘭縣海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區，園區有包含太平山莊觀景平台等6處推薦觀日點，夏季日出時間約在凌晨5時至清晨6時，為讓遊客能趕在天明前欣賞日出之美，明天起至8月31日，每逢週六、週日凌晨4時起開園。

宜蘭分署指出，園區熱門遊憩設施蹦蹦車，局部路段復駛期間行車路線行駛至1公里處即折返，往返時間約20分鐘，每天上午7時起販售當天車票，採現場排隊購票，暑假期間每天加開下午4時30分班次，每天共行駛19個班次，每班次81個座位，最多可搭載1539名遊客。

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宜蘭分署表示，暑假期間也安排星空導覽、夜探貓頭鷹、泰雅藝術週3項系列主題活動，遊客可把握機會一睹太平山夏夜星光閃亮，或夜訪森林裡的夜行性猛禽灰林鴞，或深入了解太平山的過去與現在，及原住民傳統的生活智慧。

宜蘭分署提醒，暑假期間園區內包含宜專1線、翠峰景觀道路多處路段，因邊坡整治工程，實施機動單線雙向交通管制（假日不管制），行車請務必遵守交管指揮，並禮讓慢行。（編輯：張銘坤）1140630