中市消防局與大里藝術廣場合作 科技防災演練逼真

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（中央社記者蘇木春台中30日電）因應暑假即將來臨，台中市消防局今天在台中軟體園區大里藝術廣場舉辦氣爆消防搶救演練，出動室內無人機、消防機器人等科技防災設備，盼提升團隊相關場景的救災經驗。

演練今天下午在大里藝術廣場模擬因氣爆造成大面積火勢，以及地下2樓的異想新樂園美食街，因氣爆造成倒塌多人受傷等場景演練，過程中伴隨警報聲與逼真的傷妝及哀號聲，讓遊客一度以為災難發生，相當逼真。

台中市消防局第三救災救護大隊大隊長詹仁傑接受媒體聯訪時表示，能與民間企業合作演練非常難得，透過地下美食街的防災模擬，強化大量傷患的搶救處置，暑假也即將來臨，希望藉此提升團隊相關場景的救災經驗。

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此外，演練出動室內消防穿越機及消防機器人等設備，詹仁傑說明，穿越機能在狹小空間，例如地震或倒塌場域，在微照度狀況中迅速找到待救人員，消防機器人則是在大型空間，例如在鐵皮工廠火警，避免人員進到火場，降低救災風險。

中陽集團策略營運處長張聞雨表示，大里藝術廣場作為人潮密度較高的營業場所，很高興有機會與消防局合作演練，未來也會持續辦理相關工作，提升防災與自救的能力。（編輯：李亨山）1140630