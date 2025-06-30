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新北科大女學生遭男子尾隨進校園性騷 檢起訴

2025/6/30 16:15（6/30 16:43 更新）
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圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北30日電）新北市1名夏姓男子去年間先假意搭訕某科技大學女學生，之後一路尾隨跟進校內，並乘機摟抱女學生、觸摸其胸部，新北地檢署近日依涉違性騷擾防治法起訴夏男。

根據起訴書，夏男於去年6月17日晚間，在新北市某科大附近見1名女學生經過，藉故上前與女學生攀談、假意搭訕後，一路尾隨進校園內，趁女學生不及抗拒之際，從後方伸手往前摟抱女學生、觸摸胸部，女學生隨即推開並喝斥「不要再接近我了」。

事發後，女學生向朋友表示遭人搭訕、摸到身體，整個人嚇到反應不過來而推開對方跑了，也告知學校老師此事，並請老師幫忙調取案發地監視器，一同前往報案。

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夏男坦承搭訕女學生，但在警詢時辯稱女學生經過大樓時好像看到蟑螂，大聲尖叫蹲下來，他不知道發生什麼事。夏男後在偵查中改辯稱，他當時想看貓，叫女學生等他，但女學生突然護住胸部跑走。

女學生表示，多次要求夏男不要跟著她，但夏男不斷碰觸她的手臂，一路緊跟，走到學校大樓時，夏男問她要不要到樓梯下面看貓，她拒絕並要轉身離開時，遭夏男環抱，她立刻推開夏男。檢方調查發現，夏男曾以相似方式性騷擾其他女性，並依乘機性騷擾罪嫌起訴夏男。（編輯：陳清芳）1140630

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