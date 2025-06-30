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專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
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30歲以下信用卡年輕頂級刷手 每卡年消費破200萬居冠

2025/6/30 13:36（6/30 13:48 更新）
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聯卡中心報告顯示，台灣去年信用卡年度累計消費金額居前1%的持卡人，這群「頂級刷手」去年平均每張卡片年消費金額近新台幣147萬元，且30歲以下的年輕頂級刷手，每卡年消費金額達204.1萬元，領先其他年齡層。（中央社檔案照片）
聯卡中心報告顯示，台灣去年信用卡年度累計消費金額居前1%的持卡人，這群「頂級刷手」去年平均每張卡片年消費金額近新台幣147萬元，且30歲以下的年輕頂級刷手，每卡年消費金額達204.1萬元，領先其他年齡層。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）聯卡中心報告顯示，台灣去年信用卡年度累計消費金額居前1%的持卡人，貢獻2024年信用卡消費總金額約21.5%，這群「頂級刷手」去年平均每張卡片年消費金額近新台幣147萬元，為一般持卡人的27倍，且30歲以下的年輕頂級刷手，每卡年消費金額達204.1萬元，遙遙領先其他年齡層。

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）今天發布報告，透過聯合信用卡處理中心大數據平台2024年信用卡消費資料（不含繳稅交易），聚焦台灣信用卡年度消費金額位居前1%的持卡人，剖析這群「頂級刷手」的消費行為。

聯卡中心指出，2024年信用卡年度累計消費「金額」排名前1%卡片，這些卡數僅占整體1%，2024年卻貢獻21.5%的信用卡消費總金額，這群頂級刷手的平均每卡年刷卡金額近147萬元，是一般持卡人的27倍，平均每卡年刷卡筆數為283筆，是一般持卡人的6倍，其平均單筆刷卡金額高達5198元，可看出頂級刷手的消費不僅消費力驚人，消費頻率也不在少數。

進一步對比信用卡年度累積刷卡「次數」排名前1%的卡片，其年度刷卡次數達到451次以上，不過，「高頻刷手」刷卡次數雖多，但消費金額僅占整體的7.1%。

聯卡中心指出，頂級刷手的主要3大消費產業分別為百貨公司、保險業和其他綜合商品零售業，和一般持卡人的前三大消費行業為其他綜合商品零售業、保險業和餐飲業，有所不同。頂級刷手在百貨公司的平均每卡年刷卡金額約24.2萬元，是一般持卡人的16.69倍。

報告顯示，頂級刷手中男女刷手比例相當，但在平均每卡年刷卡筆數及金額上，男性仍稍占優勢。而女性的平均單筆刷卡金額為5686元，高於男性的4797元，說明女性更常花費在高單價的商品或服務上，此外男女頂級刷手的主要消費產業也略有不同，男性偏好花費在餐飲業，女性則為服飾消費。

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分析頂級刷手的年齡層分布，聯卡中心指出，可發現年齡40到60歲是頂級刷手主力，占比達56.16%。不過，值得關注的是，30歲以下的年輕頂級刷手，雖卡數占比僅7.42%，但其每卡年刷卡筆數453筆，年消費金額更達204.1萬元，都位居首位，且遙遙領先其他年齡層，消費速度與力度驚人。

至於60歲以上的熟齡族群，報告顯示，雖然刷卡次數雖較其他年齡層低，但平均單筆刷卡金額則以近1.1萬元居冠，平均每卡年消費金額達152.5萬元，也僅次於30歲以下族群。（編輯：潘羿菁）1140630

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