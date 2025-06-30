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國姓鄉村幹事被狗咬3次 助村民大小事19年不喊累

2025/6/30 16:42
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）國姓鄉公所村幹事邱麗惠服務19年，被狗咬3次，連醫師都問她「為何每隔幾年來打破傷風」，雖然工作辛苦，地方大小事「全包」，但她自認個性外向，很開心協助村民解決困難。

南投縣政府今天表揚績優民政人員，邱麗惠執行民政業務19年，她接受中央社記者訪問表示，村幹事就是村長助手，村內大小事包含農業、民政、工務、處理陳情、勘災、提報道路損壞等業務「全包」，加上現在通訊軟體使用方便，馬上就聯繫事情，可說24小時服務。

邱麗惠表示，前往家戶普查、送通知單常被狗追，曾被狗追而跌倒3次、被狗咬3次，就連醫師都好奇問她「為何妳每隔幾年就要來打破傷風（疫苗）」；之前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，村幹事也幫忙發防疫包、送餐、發通知單，當時忙碌情況讓她印象深刻。

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南投縣長許淑華致詞說，民政人員深入基層、反映民情、關懷弱勢、服務里鄰，天然災害或疫情發生時，更需肩負協助災害防救、防堵疫情等工作，是安定鄰里重要力量，感謝民政人員奉獻；另外，有關村里民大會出席率獎勵金，將請民政處研議調整，鼓勵居民參加。

南投縣政府民政處表示，獲獎人員有南投市公所課員王順正、埔里鎮公所課員胡玉姍、草屯鎮公所課員洪盈潔、名間鄉公所村幹事吳家榮、鹿谷鄉公所課員邱秀雅、中寮鄉公所村幹事張中昱、水里鄉公所助理員洪偉嵐、信義鄉公所村幹事谷美蘭、國姓鄉公所村幹事邱麗惠。（編輯：陳清芳）1140630

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