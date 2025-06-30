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WB性別檢測方式未明 林郁婷不參加哈薩克拳賽

2025/6/30 16:31（6/30 16:46 更新）
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巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷。（中央社檔案照片）
巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北30日電）台灣拳擊代表隊經過長途跋涉已抵達哈薩克，備戰今天開打的WB盃拳擊賽；不過奧運金牌、「台灣女兒」林郁婷，卻因為WB的性別檢測方法尚不明朗，決定不參加這場賽事。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）日前已宣布將對18歲以上選手實施生理性別強制檢測，根據WB的新政策，所有參加該聯盟認可賽事的運動員都須接受聚合酶連鎖反應（PCR）基因檢測，以確定出生性別及參賽資格。

PCR技術可用於檢測SRY基因，也就是Y染色體性別決定區，依此判定生理性別。

WB雖然已經在5月底公告要使用這項檢測，但至今仍未有完整的配套措施，僅表示會從7月1日起全面實施。

中華民國拳擊協會表示，從今年5月的泰國拳擊公開賽開始，協會就一直跟WB保持聯繫，並且不斷詢問相關的檢測方法，包括是否所有女性運動員都要檢測、要如何檢測、要由什麼單位來檢測、要在哪裡檢測等，一直都等不到明確的回覆。

拳協表示，在這樣的前提之下，「我們為了保護選手，也為了避免出現選手到現場後無法比賽的情況，因此才和林郁婷團隊討論過後，決定先不參加這場哈薩克的積分賽。」

去年林郁婷遠赴英國參加WB所舉辦的年終賽，就因為大會醫療資訊保密未到位的情況下而選擇退賽；今年5月的泰國公開賽，林郁婷同樣到了現場，才又因為性別檢測爭議不同調再度退賽。

根據外電報導，儘管WB決定要對參賽選手實施PCR基因檢測判定性別，但若女子選手檢測出Y染色體，是否就直接判定為男性運動員也還沒有定論，或者還要再參考其他生理數據，像是睪固酮素、雄性激素等，也都沒有進一步解釋。

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WB盃哈薩克拳擊賽屬於世界積分賽事，今年共計31個國家、超過400名選手參賽，同樣男、女組各分為10個量級。

台灣代表隊共派出7名選手參賽，包括李承威、甘家葳、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、郭怡萱、邱敬鈺等人，今天將由甘家葳打頭陣登場；至於阿爾及利亞的奧運女子金牌選手克莉芙（Imane Khelif）這次也沒參賽。（編輯：李亨山）1140630

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