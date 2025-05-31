世界拳擊聯盟：所有選手須經性別檢測才可參賽

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）今天表示，所有欲參加WB主辦或者獲WB認可賽事的選手，未來皆須經生理性別（sex）強制檢測才可參賽，且選手須依照檢測結果報名男子或女子組。

WB並特別點名阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），指出考量WB將導入新政策、以及2024年巴黎奧運期間與「某些拳擊手」有關的特定情況，WB今天已致函阿爾及利亞拳擊協會，告知若克莉芙不接受基因性別檢測，則不會被允許在任何WB賽事、或者在6月上旬登場的奧運資格賽荷蘭愛因霍芬盃（Eindhoven Box Cup）參加女子組賽事。

WB指出，選手須接受聚合酶連鎖反應（PCR）基因檢測，以確定出生性別及參賽資格。PCR技術可用於檢測SRY基因，也就是Y染色體性別決定區，依此判定生理性別。

WB表示，具SRY基因，或者受性別發展差異（DSD）影響，由於雄性荷爾蒙作用而出現雄性化特徵的選手，出生性別將被定義為生理男性（male），將有資格參加「男子組」比賽。

至於具XX染色體，或者沒有SRY基因，或者受DSD影響而未出現雄性化特徵的選手，出生性別將被定義為生理女性（female），將有資格參加「女子組」比賽。

WB強調，WB尊重所有人的個人尊嚴，而WB的首要任務是為「所有選手」確保安全與公平競爭，因此必須維護並執行依照生理性別嚴格劃分的競賽組別。WB舉辦的賽事也只會有生理男性或女性的組別分類。

WB指出，各國拳擊協會（National Federations）將負責落實性別檢測，且必須在選手報名參加WB各項賽事時，提供經PCR檢測確定的染色體性別證明，以證實選手性別。

未能按規定提供染色體性別證明、或提供虛偽不實證明，將導致選手失去參賽資格，甚至被制裁。國家協會也可能因此被制裁。

WB進一步指出，有意參加女子組賽事的選手，若檢測結果顯示具Y染色體SRY基因、或可能有DSD，則WB將委由獨立的臨床醫學專家進一步執行基因篩檢、荷爾蒙分析、解剖學檢查或其他內分泌分析。

以上新規定為WB即將發布的「性別、年齡和體重政策」的一部分。WB表示，政策仍在制定，但已進入最後階段，預計今年7月1日生效。

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WB另提到，根據新政策，WB將保留對新進及既有選手檢測樣本執行基因性別篩檢的權利，以驗證選手提交的性別證明。新政策將納入申訴程序。

WB今年2月獲國際奧林匹克委員會（IOC）暫時授予國際總會（International Federation）資格，獲授權在全球層級管理拳擊運動。IOC已於今年3月決議，將拳擊運動納入2028洛杉磯奧運正式比賽項目。（編輯：唐聲揚）1140531