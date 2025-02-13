國際拳總再提性別指控 克莉芙：會在擂台及法庭奮戰不屈服退縮

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（中央社阿爾及爾12日綜合外電報導）國際拳擊總會表示將對國際奧會提告，理由是國際奧會去年巴黎奧運期間包容台灣和阿爾及利亞名將林郁婷、克莉芙參加女子拳賽。克莉芙譴責這是「不實且具冒犯性」的指控。

法新社報導，阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）在社群媒體發聲明表示：「（國際拳總）再次提出毫無根據、不實且具冒犯性的指控，並利用這些指控來達成他們的目的。」

她還說：「這不僅關乎我個人，更涉及體育界更廣泛的公平性與正當程序原則。」

國際拳擊總會（IBA）表示，將對國際奧林匹克委員會（IOC）提起訴訟，原因是台灣拳后林郁婷和克莉芙獲准參加去年的奧運。兩人後來分別在女子拳擊57公斤級、66公斤級摘下金牌。

林郁婷和克莉芙都不是跨性別女性，兩人從出生到成長都是女性，護照登記性別也是女性。然而，國際拳總禁止她們參加2023年世錦賽，理由是她們未通過性別檢測，該檢測認定兩人擁有XY染色體。

國際拳總發布聲明，將興訟舉動連結到美國總統川普上週所簽署，尋求禁止跨性別運動員參加女性運動賽事的行政命令。

國際奧會向法新社表示，自從國際拳總因管理不善、裁判公正性及財務等相關問題遭國際奧會停權後，國際拳總針對國際奧會興訟的「行動」便持續至今。

聲明指出，林郁婷和克莉芙「出生、成長過程中一直都是女性，並且在整個拳擊生涯中參加的都是女子組比賽」。

「在她們成為國際拳總突如其來且武斷決定的受害者之前，她們也曾參加過國際拳總世錦賽和國際拳總認可的比賽。」

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克莉芙在聲明中表示，她「將尋求一切可行的法律途徑，確保正義得以伸張」。

她還說：「我曾面對過逆境，但我從未屈服。我不會退縮。我會在擂台上奮戰，在法庭上奮戰，也會在公眾面前奮戰，直到真相無可辯駁。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140213