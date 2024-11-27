林郁婷棄賽抗議性別質疑 卓榮泰：確保選手權利

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）世界拳總盃年終總決賽將在英國展開，林郁婷遭主辦的世界拳擊總會質疑性別問題，教練棄賽抗議。行政院長卓榮泰今天表達遺憾及尊重，將戮力確保選手未來參賽的所有權利。

卓榮泰上午出席刑事局「阻斷『依」』賴、擺『托』毒害 六大系統齊安居」專案記者會，媒體會前聯訪詢問，如何看拳擊好手林郁婷參加世界拳總盃年終總決賽，卻遭主辦的世界拳總質疑其參賽資格，讓林郁婷的教練曾自強不滿，決定棄賽表達抗議。

對此，卓榮泰表示，林郁婷是報名女子拳擊賽，此為不爭事實，如今發生退賽事件，當然覺得非常遺憾，但政府、教育部體育署及相關協會都將繼續努力，以確保未來林郁婷參加重要賽事的所有權利。

卓榮泰指出，體育署這次也非常重視林郁婷赴英參賽，且體育署副署長也全程陪同，根據體育署回報資訊，世界拳擊總會是個新設立的國際性協會，相關機制都不是很健全，且嚴重之處在於無明確保密機制，所以對於參賽者所遞送醫療資訊都無法得到應有的隱私、保密及保護。

他說，在教練衡量各種情況下，為保護選手醫療資訊，也避免造成無謂的討論，所以決定退出比賽，體育署也尊重教練的決定。

卓榮泰表示，未來希望此國際組織應全面性建立各種安全且有效的各種內控制度，才能讓所有選手獲得公平且被保護的參賽方式，未來政府也會繼續透過體育署、協會、甚至法律方面協助，保障、爭取選手權利。

媒體追問，台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，總統賴清德有意將新台幣500元面鈔改版成「台灣棒球英雄」，是否有與行政院討論。

卓榮泰回答，現在大家心情還非常興奮，有聽到各界相關討論及意見，政府昨天已安排一整天的相關活動，後續如何保存國家在棒球競賽的實力，繼續爭取更好成績，更為重要。

他指出，關於大家所期待的紀念方式，無論是什麼方法，目前尚無定案、都可討論，央行有其想法及態度，目前還沒做進一步討論，但很快就能向大家報告政府的決定及下一步動作，政府最重要的是在下一次國際賽事上協助繼續拿到更好成績。

國民黨立委提出憲法訴訟法修正草案及選罷法修正草案，媒體詢問，對於有民團將再度號召人民上街的看法。

卓榮泰回答，人民當然可爭取各種權利及表現，會尊重人民在主張公民權的各種方式，但解鈴還需繫鈴人，是誰要將大法官憲法訴訟法整個綁住，使其無法運作，讓人民將來在公私各方面都無法得到憲法上應保障機制，若繫鈴人自己解開，當然就不用人民辛苦地走上街頭。

媒體最後問到，工商協進會調查有逾9成會員憂廢核會缺電，希望政府能核綠共存，詢問政府未來對核能政策是否有所變動。

對此，卓榮泰表示，他昨天在與工商協進會交流時進行報告，後續媒體報導稱會中多人認為其報告是一個新的思考方式，認為只要經過更多溝通即可了解彼此立場。

卓榮泰指出，政府一再向國人表示到2030年前，只要持續發展綠能，並將現在計畫中的電廠如期完成，且鼓勵民間利用相關措施進行深度節電，政府也會發展科技儲能，再將電網韌性全面強化後，目前來看是沒有缺電之虞。

此外，世界上很多研究新的核能技術正在各地紛紛進行，若有新的核能技術發展，政府現在是全面開放進行討論，同時也要求核電廠除役後，所有相關人員都能留下來，因應未來可能技術上改進，以及除役後核電廠相關工作，如此就會有足夠人員及開放態度，國內也無缺電之虞，政府不會讓大家擔心。（編輯：戴光育）1131127