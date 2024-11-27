林郁婷性別又遭質疑棄賽抗議 體育署盼世界拳總完善制度

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）巴黎奧運金牌得主林郁婷參加在英國舉辦世界拳總年終賽，參賽資格遭質疑，體育署表示，因大會醫療資訊保密程序未到位，團隊經討論後退賽，盼世界拳總能擬定安全有效的內控制度。

台灣女拳王林郁婷今年夏天征戰巴黎奧運，卻無端捲入性別爭議，遭國際拳擊總會（IBA）質疑參賽資格，所幸林郁婷未受影響，並在奧運女子57公斤級摘金。

這次由去年新成立的世界拳擊總會（WB）所舉辦的年終賽，也是林郁婷奧運後首場賽事。體育署長鄭世忠透過新聞稿表示，體育署事先預判這次參賽可能遇到的狀況，派副署長房瑞文陪同拳擊隊前往英國，並邀請在巴黎奧運期間與國際奧會交涉相當有經驗的中華奧會福祉官陳怡安及拳擊協會秘書長彭俊銘隨團協助。

鄭世忠強調，林郁婷今年已獲得國際奧會力挺，她是女性，符合所有參賽資格，順利參加拳擊女子組的賽事並摘下金牌，「但很遺憾，因世界拳總剛成立，尚在摸索各項會務運作機制，因此未能像國際奧會有明確規範政策保障選手權益，並且世界拳總醫療委員會方面也無完整的資訊與保密程序，可以保障我方遞交林郁婷完整醫療資訊。」

體育署指出，林郁婷同意在當地接受完整醫療檢查，仍不被世界拳總所接受，為了避免林郁婷受到二度傷害，教練曾自強、彭俊銘、陳怡安討論後，決定先主動退出這次賽事。

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對於林郁婷團隊決定，體育署表達尊重，鄭世忠表示，已請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排拳擊協會醫療委員會醫師林瀛洲在律師陪同下，與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。

鄭世忠指出，除了在保密的前提下釐清林郁婷狀況，也希望協助世界拳總擬定安全有效的內控制度，保障選手參賽權益，期盼世界拳總不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明的內控機制及斲傷選手權益的措施，不僅傷害林郁婷的參賽權益，也可能導致拳擊運動無法進入2028洛杉磯奧運。（編輯：龍柏安）1131127