林郁婷奧運奪金落淚「不是委屈而哭」 已著手備戰2026亞運

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（中央社記者洪素津台北21日電）「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金，她表示，在頒獎台上聽到國旗歌那刻不是因為委屈而哭，而是想到加入拳擊隊，接受訓練被擊倒、流鼻血的過程，那刻有夢想成真的感覺，是快樂的眼淚。

林郁婷和教練曾自強日前到網路節目「星時代調研所」，與主持人唐綺陽分享這次巴黎奧運的心路歷程。林郁婷現場秀出得來不易的奧運金牌說：「這面金牌本身很重，對我的意義也很重。」

林郁婷寫下台灣女子拳擊史新紀錄，教練曾自強是林郁婷最大後盾，2人一起奮戰大小賽事長達15年，對林郁婷來說，曾自強不僅是教練，更像父親一般的存在。

在節目中，聊起金牌戰短短5分鐘就贏了，林郁婷坦言這次巴黎賽事打得冷靜，因為整個局勢早在掌握中。她最感謝教練周密的計畫，賽前針對影片模擬對手的優勢、劣勢，制定比賽策略。

曾自強則謙虛地說：「台上展現都靠自己，她要當個好的演員，我就是好的導演跟編劇，只是告訴她要怎麼做。」

林郁婷在擂台上的霸氣模樣，瞬間多了不少「郁守」，唐綺陽現場替粉絲謀福利問：「超多人為妳暈船，很多人想知道什麼時候開放結婚登記？」林郁婷把球丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關。

曾自強搞笑說：「先抽號碼牌，讓我面試一下，我要看上眼才能pass給她。」最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「要陽光、貼心，而且要有辦法跟教練好好相處。」

至於下階段目標，曾自強表示，已開始為2026年名古屋亞運做準備，下週就要回歸精實的訓練。唐綺陽問到：「有沒有可能再練壯一點，進入下一個量級？」林郁婷充滿鬥志說：「有可能喔。」曾自強趕緊說：「不要先下目標，不能讓國外選手太早就感到害怕。」希望大家能持續關注，給予他們最大支持。（編輯：張雅淨）1130821