林郁婷返鄉鶯歌遊行 談JK羅琳「謝謝那位朋友讓大家認識我」

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（中央社記者王鴻國新北18日電）在巴黎奧運期間因作家JK羅琳等人評論而陷性別爭議的台灣拳后林郁婷今天返家鄉鶯歌遊行，行前受訪時談到JK羅琳時表示，謝謝「J...那位朋友，讓大家都可以認識我」。

台灣拳后林郁婷今天回到鶯歌，接受鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行，區長曾明華表示，將一路遊行到鶯歌工商及鶯歌國中、國小，這是一趟她成長軌跡的巡禮，也接受大家的歡迎及致敬。

遊行由鶯歌區公所前展開，副市長劉和然代表市長侯友宜致贈鶯歌陶土所製作「金牌杯」，劉和然表示，鶯歌最有名的就是陶瓷藝術，杯子是以代表國家的青天白日滿地紅顏色創作出，代表「鶯歌出陶瓷，金牌在鶯歌」，恭喜林郁婷並給與最深的祝福。

林郁婷接受媒體聯訪表示，今天回到鶯歌看到大家這麼熱情，非常高興，因為體育、因為拳擊，讓大家凝聚在一起，讓大家認識她、認識拳擊，她覺得這是一件非常值得高興與驕傲的事情。

由於在巴黎奧運期間因作家JK羅琳等人評論而陷性別爭議，林郁婷表示「也謝謝J...」，她一時講不出JK羅琳的名字，記者接話說是「JK羅琳」嗎？她說，對，「謝謝那位朋友，讓大家都可以認識我」。

媒體詢及日前在市府花4小時進行簽名會一事，她表示，簽名蠻辛苦的，畢竟這是回饋粉絲的活動，畢竟粉絲也排很久，希望每個排隊的粉絲都可以得到親筆簽名。

她也說明她稱呼粉絲為郁守的問題表示，她覺得還蠻有趣的，畢竟出門比賽背包掛最多就是御守，想將御守好運帶到比賽場上。

劉和然受訪表示、遊行會停在鶯歌工商及鶯歌國中、鶯歌國小，無非是希望讓她的學弟妹可以感受到學姊在拳擊場上的努力，最後還要謝謝曾自強教練，「一個好的教練搭配一個傑出選手，讓我們鶯歌發光發熱」。

林郁婷隨後與所有人一起進行起馬炮的儀式後，展開車隊遊行，一路上獲在地民眾的夾道歡呼與歡迎，林郁婷不斷揮手致意，氣氛熱烈。（編輯：張銘坤）1130818

台灣拳后林郁婷（車上右）18日在家鄉新北市鶯歌進行車隊遊行，受到民眾歡迎，她也揮手向大家致意。中央社記者王鴻國攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷（前右）18日回到家鄉新北鶯歌，接受鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行，並在車上與教練曾自強（前左）一起自拍。中央社記者王鴻國攝 113年8月18日

巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（前中藍衣）18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，終點為鶯歌國小，林郁婷抵達時受到熱情鄉親夾道歡迎。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

奧運金牌拳擊女將林郁婷（前右2）18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，終點抵達鶯歌國小，受到熱情鄉親歡迎，她也親切與眾人擊掌互動。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

新北市鶯歌區公所18日安排奧運金牌拳擊女將林郁婷返鄉進行英雄式車隊遊行，隊伍抵達終點鶯歌國小，受到大批鄉親熱情歡迎，場面熱絡。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳擊女將林郁婷（前右）在巴黎奧運奪下金牌，她與教練曾自強（前左）18日接受新北鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行，林郁婷揮手向大批支持群眾致意。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

奧運金牌拳擊女將林郁婷（車上前右）與教練曾自強（車上前左）18日回到新北鶯歌，參與區公所安排的英雄式車隊遊行，吸引大批粉絲在街邊熱情迎接。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

奧運金牌拳擊女將林郁婷（車上右）與教練曾自強（車上左）18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，車隊來到林郁婷母校鶯歌國中前，兩旁迎接人潮眾多，林郁婷在車上也開心自拍留念。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

新北鶯歌區公所18日為奧運金牌拳擊女將林郁婷（前左3）安排英雄式車隊遊行，林郁婷與母親廖秀宸（前左2）、教練曾自強（前左4）抵達鶯歌國中時，特別入校接受師長及當地民代獻花祝福，場面溫馨熱鬧。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

奧運金牌拳擊女將林郁婷（後排右7）與教練曾自強（後排右6）18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，車隊出發前眾人拉炮慶祝，為活動揭開序幕。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，18日回到新北市鶯歌區，出席區公所安排的英雄式車隊遊行，終點林郁婷母校鶯歌國小聚集了大批民眾熱情迎接，現場氣氛熱絡。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，18日回到新北鶯歌進行英雄式車隊遊行，終點站鶯歌國小聚集大批熱情民眾手舉看板，等待林郁婷到來。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，車隊終點站鶯歌國小聚集大批民眾手舉看板，爭睹金牌選手風采。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，新北市鶯歌區公所18日舉辦英雄式車隊遊行，沿途有熱情民眾自製看板為林郁婷加油喝采。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，新北市鶯歌區公所18日舉辦英雄式車隊遊行，沿途有熱情民眾自製創意看板，想請林郁婷吃雞排。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，鶯歌國小為終點站，現場聚集大批民眾手舉看板，熱烈歡迎林郁婷。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日