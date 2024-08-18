川普再扯奧運金牌女拳手性別 矢言阻「變性人」參賽

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國前總統、共和黨總統候選人川普今天再就巴黎奧運性別爭議開砲，他暗指來自台灣和阿爾及利亞的2名金牌女拳手是「變性人」，還揚言將阻止跨性別人士參與女子體育賽事。

美聯社報導，川普在賓夕法尼亞州的一場造勢活動發表上述言論。儘管他並未直接點名2名女拳手，但他宣稱，「巴黎奧運中，有2名變性人」。

川普宣稱，「他們原本是男人，變性為女性後參加拳擊賽」。

他說，這2名運動員能出賽「超級荒唐，對女性來說是極大侮辱」，並矢言將「讓男性遠離女性體育賽事」。

台灣拳后林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）因捲入性別風波成為巴黎奧運關注焦點。這場風暴不僅占據各大媒體版面，也是社群媒體平台熱議話題。

兩人之所以面臨對其性別的誤解，肇因於她們去年遭國際拳擊總會（International Boxing Association）取消世錦賽參賽資格，且國際拳總並未提供實質證據。

川普先前也曾宣稱克莉芙是「男人」，並指她不應獲准參賽。（譯者：屈享平/核稿：施施）1130818