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林郁婷高EQ回應川普歧視：我們包容不同聲音

2024/8/18 19:38（8/18 19:55 更新）
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台灣「拳擊女王」林郁婷（圖）在2024巴黎奧運奪金，18日下午於台北出席品牌代言活動，展示金牌。中央社記者王飛華攝 113年8月18日
台灣「拳擊女王」林郁婷（圖）在2024巴黎奧運奪金，18日下午於台北出席品牌代言活動，展示金牌。中央社記者王飛華攝 113年8月18日
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（中央社記者黎建忠台北18日電）美國前總統、共和黨總統候選人川普，今天在造勢活動上，暗指今年巴黎奧運有2名「變性人」選手參賽；對此，林郁婷今天高EQ回應，「這是個友善的社會，我們包容不同聲音」。

美聯社報導，川普在賓夕法尼亞州的一場造勢活動發表上述言論。儘管他並未直接點名2名女拳手，但他宣稱，「巴黎奧運中，有2名變性人」；川普宣稱，「他們原本是男人，變性為女性後參加拳擊賽」。

林郁婷今天在出席台灣機能運動服飾品牌活動時被問到這個問題，再度展現出她高EQ的回應能力，她表示：「這是一個友善的社會，就能包容不同的聲音，我們每個人都可以有不同的樣子，當然也可以有不同的聲音。」

她強調，自己沒看到那些報導，所以無須針對單一言論做任何回應。

談到自己奧運金牌的2000萬國光獎金，林郁婷強調，「我應該會採取月領方式（每個月12.5萬），至於拿到的獎金，一定會有部分拿去回饋母校、關懷社會公益，畢竟台灣還有很多像我當初一樣，是需要幫助的人。」（編輯：陳仁華）1130818

#川普
#巴黎奧運
#林郁婷
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