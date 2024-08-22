JK羅琳汙衊奧運選手挨告 社群神隱近2週沒發文疑刪多則留言

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）巴黎奧運期間，台灣拳后林郁婷和阿爾及利亞女拳手克莉芙因英國作家JK羅琳等人評論而捲入性別爭議，有網友發現JK羅琳已近兩週沒在社群平台X發文，還疑似刪除多則留言。

娛樂與藝文消息網站MEAWW報導，JK羅琳（J. K. Rowling）在社群媒體神隱，可能是因為克莉芙（Imane Khelif）對她提起網路霸凌訴訟。

巴黎奧運1日進行女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）在克莉芙連續重擊下，開賽僅46秒即決定退賽，JK羅琳之後發布一連串貼文，引發爭議，而她7日在X發文後，已長達13天沒有更新消息。

JK羅琳在7日的貼文中反擊批評她的網友，「鄭重聲明，對我狂發健壯女性的照片，想『教育』我不是所有女性都長得像芭比娃娃，就像是拿形狀不同的馬鈴薯，來向我證明石頭可以吃一樣。我還是能看出其中的差別，而你們看起來真是蠢到爆」。

她還說：「留言的網友故意將反對國際奧會依賴文件而非檢測作為性別判斷依據的批評者，說成是在死咬克莉芙是跨性別者，這是在扭曲論點。」

BroBible網站報導，「JK羅琳暫時停止在網路上發表仇恨言論，可能是阿爾及利亞奧運金牌女拳手克莉芙在訴訟文件中提到她的名字」。

克莉芙13日向法國當局提出刑事訴訟，指控JK羅琳等人涉及「嚴重的網路騷擾行為」，引發各界關注。

她的委任律師布迪（Nabil Boudi）證實，JK羅琳和美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等人都在訴狀中被點名。他還說，「所有人都將受到調查，包括那些可能以化名撰寫仇恨訊息的人」。

在那之後，JK羅琳已長達13天沒有在社群媒體發文。

美國海軍退役情報官員艾克士（Travis Akers）在X發文說，自從JK羅琳在訴訟中被點名以來，她已經刪除了大約27條推文。

其他網友也紛紛留言。

有人說，「我以為她會很高興因為她的恐跨觀點而入獄」；也有人讚揚克莉芙說，「親愛的，妳做得太棒了」。

有些網友質疑JK羅琳道歉了嗎，還有人說，「哈利波特（Harry Potter）會對她感到失望」。

然而，有其他網友說，JK羅琳並沒有刪除所有與克莉芙相關的推文。

一名X用戶說：「這是幾分鐘前的螢幕截圖。她可能已經刪除了推文，但那些批評（克莉芙是）男性拳擊手的推文還在。她的律師可能建議她保持現狀，在法院下令之前不要刪除任何可能相關的內容。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130822