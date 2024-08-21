林郁婷奪金 教練曾自強盼男子拳擊也躍國際舞台

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（中央社記者高華謙新北21日電）台灣女拳王林郁婷勇奪2024巴黎奧運金牌，教練曾自強今天說，期盼林郁婷繼續挑戰未來，也希望複製奧運女子拳擊奪金經驗，讓男子拳擊也能站上國際舞台，湊成一個「好」字。

林郁婷勇奪奧運女子拳擊金牌，重要幕後推手、教練曾自強今天上Youtube節目「怡臻好好說」接受國民黨新北市議員江怡臻專訪。

對於奧運奪金後，曾自強與林郁婷所到之處都受民眾熱烈歡迎。曾自強說，有點訝異大家這麼熱情，雖然過去曾在心中想像類似畫面，但沒想到會有如此盛況，非常感謝民眾支持跟祝福，更希望大家對體育繼續保持熱情，並關注台灣各領域優秀選手。

江怡臻也提到，林郁婷曾分享最難受的比賽是東京奧運落敗，甚至因此懷疑自我。曾自強說，當年林郁婷雖然在大眾面前強忍情緒，但實則有點崩潰，當時郁婷對他說了一句對不起，他則回說：「沒有什麼好對不起，就是一起面對所有困難。」

曾自強表示，東京奧運結束後，許多選手因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情提早改機票返台，他有鼓勵林郁婷留下來幫還在比賽的拳擊好手黃筱雯備戰，林郁婷情緒也調適得很快，最後黃筱雯成功在東京奧運奪得銅牌。

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針對林郁婷被俄羅斯主導的國際拳擊總會（IBA）質疑性別。曾自強說，林郁婷當時不在意外界流言蜚語，唯一擔心的是會不會影響奧運資格。教練能做的就是不斷查法規、爭權益，後來決定不提告，是怕模糊焦點而影響林郁婷巴黎奧運資格，也怕訴訟波折影響備戰。

曾自強表示，奧運金牌對他們而言，是10幾年來在心中不變的目標，感謝全台灣民眾聲援及各界人士協助，才能達成夢想。（編輯：方沛清）1130821