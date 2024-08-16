鶯歌8/18封街辦英雄嘉年華 歡迎林郁婷、曾自強

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市鶯歌區公所18日將舉辦遊行，歡迎奧運拳擊金牌林郁婷與教練曾自強為國爭光。公所說，規劃從林郁婷母校鶯歌國中步行至鶯歌國小，屆時部分路段將暫時封街。

新北市政府15日舉辦巴黎奧運選手感恩茶會與簽名會，採限時入場，1500多名粉絲湧入。

「金牌教練」曾自強今天告訴中央社記者，感謝粉絲的熱情與支持運動，過程中讓選手們感受到國際巨星的丰采，「你們的行動，我們真的很感動」。他會持續在鶯歌國中培育新生代選手。

鶯歌區公所18日將舉辦遊行與英雄歡迎會。區長曾明華上午接受中央社記者電訪表示，林郁婷、曾自強將陪同在車上，上午10時從鶯歌區公所出發，以車隊遊行感謝鄉親的支援。

曾明華說，車隊預計經過林郁婷老家、鶯歌國中，進入林郁婷母校鶯歌國中與學弟妹簡單互動，並從鶯歌國中步行100公尺到鶯歌國小，隨後參加英雄歡迎會嘉年華，致詞感謝鄉親的支持。

鶯歌國中校長江明泱說，「鶯歌的驕傲」林郁婷將參加歡迎會，如果學生沒有自製道具，學校也會準備小國旗應援；18日上午區公所的繞街活動，10時以後配合車隊行進，尖山埔路的鶯桃路口至育英街口，也就是鶯歌國中至鶯歌國小路段將封街，舉辦奧運嘉年華。

民進黨立委蘇巧慧則在臉書（Facebook）表示，於2016年與選手林郁婷、教練曾自強認識以來，林郁婷從當年的鶯歌拳擊好手，成為今天的台灣之光、世界金牌。

蘇巧慧說，她也從菜鳥立委連任3屆，大家見證彼此的成長，互相為對方打氣加油，平時各自努力展翅飛翔，但風雨來時一定都在彼此身邊。謝謝林郁婷在比賽時的堅持，讓大家看到希望。

簽名會於昨晚8時許結束，超過4小時的簽名會，遭網友批評市府只蹭熱度，未珍惜選手身體。

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對此，新北市府體育局表示，選手與粉絲們互動熱絡，參加民眾反應熱烈。現場依序排隊給選手簽名，全程準備飲水及點心供選手使用，並視情況溝通滾動調整，安排休息。活動結束後，選手和教練們都很直接感受到粉絲們的熱情。

體育局長洪玉玲轉述，體操精靈丁華恬說，「第一次有當明星的感覺，覺得太棒了」。射箭選手戴宇軒也說，看到大家對於運動這麼熱情，真的很高興，很謝謝民眾讓選手感受到溫暖，「我們也會繼續加油」。（編輯：李錫璋）1130816