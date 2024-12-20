奧運金牌郵筒啟用 林郁婷盼激勵大家勇敢追夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北20日電）「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金寫紀錄，中華郵政在林郁婷母校鶯歌國中對面設立金牌郵筒，林郁婷今天出席啟用典禮時說，希望大家看到這座金牌郵筒時能想到她的故事，一起勇敢追夢。

林郁婷在今年巴黎奧運女子57公斤級摘金，同時是台灣史上首位拳擊奧運金牌選手。中華郵政公司為她打造金牌郵筒，林郁婷說，過去看到「麟洋配」等選手的金牌郵筒，讓她在心中立下目標，有一天也要有一座郵筒是為她而設計，「現在我做到了」。

林郁婷強調，金牌郵筒激勵她更努力拚，如今設在母校鶯歌國中對面，期望能讓學弟妹、路過的人們看到郵筒，就想到她為了拳擊堅持奮戰的精神，藉由她的奪金經歷鼓勵大家勇敢追夢、做自己想做的事。

林郁婷談及在科技日新月異下，愈來愈少人寫信寄信，不希望金牌郵筒只是擺設，除了成為拍照點，也希望大家多使用，笑說「可以寫信給我啊，地址就寄到鶯歌國中，因為我會經常回母校」。

林郁婷母親告訴中央社記者，當初林郁婷接觸拳擊，沒想到這條路已走了15年，看到女兒的堅強、努力與毅力，身為家長就是支持，成為女兒永遠的後盾。

林郁婷母親看著多人排隊與林郁婷合照，開心地說謝謝大家喜歡林郁婷，也開玩笑地說「現在她是國家的、是粉絲的，回家才是我的」。

鶯歌國中校長江明泱表示，金牌郵筒設立在學校對面，讓全校學生感到光榮，未來會持續匯聚眾人力量照顧學生，希望培育出下一個「林郁婷」與各行各業的「林郁婷」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華郵政總經理江瑞堂說，金牌郵筒的設立，不僅是對林郁婷致敬，更是傳遞希望的象徵，激勵所有人學習運動家精神，只要堅持夢想、奮鬥不懈，未來就能擁抱自己的金色榮耀。

中華郵政推出「台灣女兒林郁婷郵摺」，每本內含林郁婷結合「永續郵票」個人化郵票，售價新台幣500 元，即起開放民眾在板橋郵局轄下支局預訂，也可在「i 集郵」網站訂購。（編輯：林恕暉）1131220