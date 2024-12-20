體育精英獎 曾自強成史上首名最佳教練2連霸

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（中央社記者黎建忠台北20日電）號稱台灣體壇奧斯卡的「體育精英獎頒獎典禮」今天在台北文創會所登場，巴黎奧運帶著愛徒林郁婷拿下女子拳擊金牌的曾自強，如願收下「最佳教練」獎項，也是史上首名連霸教練。

體育精英獎從2002年開始設置最佳教練獎項，拳擊教練曾自強去年先靠著林郁婷在杭州亞運摘金獲得最佳教練獎項；今年林郁婷再拿下台灣史上首面拳擊奧運金牌，也讓曾自強順利完成連霸。

曾自強在接受媒體聯訪時開玩笑說：「除了2連霸是紀錄外，這應該也是我最後一次拿到『體育署』的精英獎獎項，因為明年就要變成運動部了。」

曾自強指出，能拿到這個獎項，全靠選手的信任和支持，從2016年里約奧運至今，「我跟林郁婷經歷了許多起起伏伏，過程中總是有很多挑戰，但我們互相信任克服了所有問題。」

談到愛徒林郁婷，曾自強也透露滿滿的驕傲，「我常跟她說，要當最棒的選手，就要做到忍受2個字，不但要忍得住誘惑，還要受得了寂寞，很開心林郁婷有把這番話聽進去。」

曾自強和林郁婷即將展開2025年賽季，曾自強強調，新的一年還是要回歸專業和本業，「我們現在已經是很多人想要追逐的目標，所以需要付出更多專注度才行。」（編輯：龍柏安）1131220