世界田總主席柯伊聲言改造IOC 曾就林郁婷性別爭議開砲

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）世界田徑總會主席柯伊今天表示，若當選國際奧林匹克委員會主席將進行改造，給成員更大的發言權。柯伊曾就台灣拳擊女將林郁婷巴黎奧運期間性別爭議風波，抨擊國際奧會處理方式。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）將於明年卸任，包括柯伊（Sebastian Coe）在內，7位可能接替人選今天發表競選宣言，明年元月將向IOC會員簡報，並於3月進行改選。

自2015年以來擔綱世界田徑總會（World Athletics）主席的英國中長跑傳奇運動員柯伊以改革派候選人自居，表示要讓會員國有更大發言權。

他在電話會議中告訴國際媒體：「（會員間）人才濟濟，但身為成員的我自問，我和其他成員的貢獻何在？事實卻是根本不夠，少數人控制太多權力。必須圍繞體育進行改造…主角必須是運動員，務必傾聽他們的聲音，我絕對有決心致力於這樣的理念上。」

今年巴黎奧運期間林郁婷和阿爾及利亞的克莉芙（Imane Khelif）兩位女將陷入性別爭議風波，柯伊曾經對IOC的處理方式予以直言不諱抨擊。

由俄羅斯主導的國際拳擊總會（International Boxing Association）於去年舉辦的世界拳擊錦標賽雖禁止兩人參賽，不過IOC准許她們參加巴黎奧運，兩人並且都勇奪金牌。

柯伊在競選宣言中矢言「保障並提倡女子體育的健全完善」，因為女子體育「正處於關鍵時刻」。

他還說：「我將提倡能夠維護女子項目的明確、以科學為基礎的政策，我們將與世界頂尖的醫學和教育機構密切合作，在女性健康、表現和運動生理學上加強研究。」（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131220