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林郁婷盼世界拳擊聯盟盡快完成規範 並且符合奧運精神

2024/12/6 16:23（12/6 16:58 更新）
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113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（左）與教練曾自強（右）開心合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（左）與教練曾自強（右）開心合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣女子拳擊好手林郁婷今天出席國光體育獎章頒獎典禮時表示，希望世界拳擊聯盟（WB）能盡快完成所有規範，並且符合國際奧會的精神，自己也會朝洛杉磯奧運努力。

林郁婷上週遠赴英國預計參加世界拳擊聯盟（World Boxing,WB）年終賽，不料卻因為參賽資格的爭議，最後決定直接退賽，後續WB主席范德佛斯特（Boris van der Vorst）也親自出面表達歉意。

林郁婷今天現身領取1等1級國光體育獎章，談到年終賽時她表示，原本自己已經All in在這場比賽，當作今年的一個收尾，「雖然最後沒能參賽，但不會覺得遺憾，畢竟還有筱雯拿到冠軍，自己也覺得很開心。」

談到新成立的世界拳擊聯盟，林郁婷則是提到，「既然WB是現在國際奧會認可的新拳擊組織，當然希望所有的規範和制度可以盡快完善，並且符合奧運的精神和標準。」

教練曾自強在接受中央社訪問時表示，台灣已經正式加入WB，當然希望國際奧會可以繼續支持拳擊進入洛杉磯奧運，「現在WB制度還沒能很完整，希望國際奧會可以盡快完成規範，讓選手能正常出賽。」

曾自強透露，目前預計明年4月會參加1場WB賽事，「這會是林郁婷2025年首戰，當然前提是在此之前就可以完成相關規定。」

曾自強強調，現在性別問題在很多運動項目都有，「我也再次強調，林郁婷不該再被放入跨性別選手的討論，這些都已經在巴黎奧運時由國際奧會認證過。」（編輯：陳政偉）1131206

113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（圖）以新台幣2090萬元成為國光獎金后，開心與獎章合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（圖）以新台幣2090萬元成為國光獎金后，開心與獎章合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
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