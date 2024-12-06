拳總年終賽摘金沒國光獎金 黃筱雯沒遺憾

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣拳擊女將黃筱雯在世界拳總（WB）年終賽女子54公斤級摘金，但因世界拳總與相關賽事尚未獲認定，未列入國光獎章獎勵範圍，她表示，不會有遺憾，就陪同教練出席頒獎典禮。

東京奧運拳擊女子51公斤級銅牌得主黃筱雯，今年夏天改戰巴黎奧運女子54公斤級，意外在16強止步，無緣連2屆登上頒獎台。

黃筱雯在出征世界拳擊總會年終賽前，先赴日本移地訓練約10天，並在年終賽驗收成效。她今天出席國光體育獎章頒獎典禮時接受媒體聯訪時表示，由於奧運結束後就未再與國際選手交流，移訓期間與共經歷7次訓練、5次實戰對練，提前適應年終賽強度。

黃筱雯坦言，巴黎奧運失利後一度有些低迷，教練鼓勵她後續還有世界拳擊總會（WB）比賽，不能因此灰心，她也很開心年終賽拿下金牌。

由於世界拳總是去年新成立的組織，體育署競技運動組組長藍坤田指出，世界拳總以及所舉辦賽事必須獲得國際奧會認可，才能列入國光獎章獎勵，「目前還沒到那個階段。」

儘管未能領到國光獎金，黃筱雯表示，不會有遺憾，但是教練還是有得獎，這次就陪同教練出席頒獎典禮。（編輯：龍柏安）1131206