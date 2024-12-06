世界棒球12強賽台灣奪冠 教練團共享激勵金600萬

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）世界棒球12強賽台灣隊奪冠，教育部體育署長鄭世忠今天說，運動發展基金管理會4日通過潛優要點修正案，比照有功教練獎勵辦法一等二級，發給教練團激勵金新台幣600萬元。

體育署舉辦國光體育獎章頒獎典禮，今年發出史上新高4億6470萬元獎金，單一團隊以首度拿下世界棒球12強賽冠軍的台灣隊最多，將發出1億9600萬元，28名入選選手可各領700萬元。

由於台灣隊背後教練團功不可沒，鄭世忠接受媒體聯訪時表示，運動發展基金管理會4日開會，由教育部長鄭英耀主持，會中通過培育優秀或具潛力運動選手作業要點（簡稱潛優要點）修正案，將發給教練團600萬元激勵金。

體育署競技運動組長藍坤田解釋，有功教練獎勵辦法主要針對亞、奧運賽事，但過去若有特殊事蹟，仍可透過培育優秀或具潛力運動選手作業要點，發放激勵金。

藍坤田舉例，過去「舉重女神」郭婞淳破世界紀錄時，就曾發放激勵金給教練林敬能。

體育署表示，這次修正相關作業要點，比照有功教練獎勵辦法一等二級發放，將激勵金從現行規定上限200萬元提高至600萬元（團體球類以外種類從上限100萬元提高至300萬元），並溯及這次12強教練團適用。（編輯：管中維）1131206