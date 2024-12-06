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李洋出席國光獎章頒獎 笑稱第一次也是最後一次

2024/12/6 15:57（12/6 16:53 更新）
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113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，在巴黎奧運摘金的台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）出席，拿著獎章開心合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，在巴黎奧運摘金的台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）出席，拿著獎章開心合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）拿下巴黎奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，今天首度出席國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮；李洋笑說：「沒想到我的第一次也是最後一次。」

李洋、王齊麟在東京奧運、巴黎奧運都拿下羽球男雙金牌，只不過之前頒獎典禮正巧都要出國比賽，直到今年才首度參加頒獎典禮。

王齊麟在接受媒體訪問時表示，非常開心今天能出席活動，可以跟這麼多的台灣英雄齊聚一堂，是很特別的經驗。

李洋則是提到，能拿2次一等一級國光獎章確實很不容易，未來也會試著繼續發揮運動員的影響力，讓大家更愛體育，也讓更多年輕運動員可以獲得幫助和資源。

「麟洋配」預計週日出發前往中國杭州，參加國際羽球總會（BWF）年終總決賽，只不過李洋從台北羽球公開賽後就沒有投入高強度訓練，他開玩笑說：「我應該就是去跟大家打招呼握手就好了。」

李洋提到，因為太久沒比賽和正常訓練，「所以我盡量就不要受傷就好，應該就是打完每一球後就蹲下，剩下的都交給齊麟了。」（編輯：陳政偉）1131206

113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（中）與羽球男雙金牌「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）出席，開心與獎章合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮6日在台北舉行，巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷（中）與羽球男雙金牌「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）出席，開心與獎章合影。中央社記者趙世勳攝 113年12月6日
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