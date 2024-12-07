王齊麟向女友陳詩媛求婚成功 透露李洋也在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）蟬聯奧運羽球男雙金牌的王齊麟，昨天向女友陳詩媛求婚成功。王齊麟今天透露，求婚時搭擋李洋也在，這麼重要的時刻怎麼可以沒有他，婚禮預計將在明年。

台灣羽球男雙好手、巴黎奧運男雙金牌得主王齊麟，昨天向交往1年半的女友陳詩媛（十元）求婚成功，2人將攜手走向人生下一個階段。

王齊麟今天出席金牌郵筒設置記者會，接受媒體聯訪表示，很開心邁入下一個階段，希望未來自己可以承擔更多責任，並在球場上能繼續帶更多好表現給大家，今天也很開心帶陳詩媛回母校，有種回家的感覺，會跟她分享在校園的點點滴滴。

王齊麟昨天準備了6位數、0.5克拉的鑽戒，在東方文華酒店求婚，王齊麟說，心意才是最重要的，很開心陳詩媛有答應，未來會帶給她幸福，昨天的安排希望陳詩媛有感受到他的用心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王齊麟也透露，昨天李洋也有在現場，王齊麟說，「李洋原本還問出現適合嗎？」他回李洋「當然適合，肯定要有你」，這麼重要的時刻怎麼可以能沒有李洋。

王齊麟說，自己在奧運過後就開始籌備求婚，他認為自己也該邁入下一個階段，至於婚禮則是希望明年比賽中間，有時間會再跟外界分享，生小孩也在計畫內，但會順其自然。（編輯：陳政偉）1131207