王齊麟和陳詩媛登記結婚 成為人夫感性說心願成真

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（中央社記者黎建忠台北10日電）拿下2面奧運羽球男雙金牌的王齊麟，去年12月向女友陳詩媛求婚成功，小倆口今天登記結婚，陳詩媛正式成為「王太太」，王齊麟也大方秀出身分證笑說：「終於完成心願。」

羽球好手王齊麟在2023年和「十元」陳詩媛相識交往，去年底王齊麟送上價值6位數的鑽戒求婚成功，齊心往下個階段邁進。

王齊麟今天接受中央社記者訪問笑說：「其實就是今天看農民曆是好日子，真的要說的話，就是6月新娘有幸福的意涵，然後10日就是十元的日子，覺得一切都滿剛好的。」

王齊麟表示，剛好打完印尼羽球公開賽後有空檔，接下的美國、加拿大賽事都不會參加，下一場比賽就是7月15日開打的超級750日本羽球公開賽。

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今天王齊麟和陳詩媛登記的大日子，雙方家人都到場見證，而「麟洋配」永遠的搭檔李洋也特地到場祝賀。

李洋表示，看到這一刻真的很感動，「從國中就認識他到現在也這麼久了，終於看到齊麟成為人夫，相信他一定可以把老公這個角色做得很好，畢竟這是一個新的身分轉換，對他來說一定是下定決心。」（編輯：張雅淨）1140610