王齊麟邁向下個階段 6位數鑽戒求婚女友陳詩媛成功

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣羽球男雙好手、巴黎奧運男雙金牌得主王齊麟，今天向交往1年半的女友陳詩媛（十元）求婚成功，2人將攜手走向人生下一個階段。

現年29歲的王齊麟和陳詩媛同年，2人相識相近2年，交往1年半，如今終於決定攜手走入人生下一個階段。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，其實從巴黎奧運後就一直有這樣的想法（求婚），「很感謝身邊所有的人幫忙，才能讓我這次的求婚順利完成。」

陳詩媛說：「我的經紀人跟我說，今天在東方文華有工作，所以我不疑有他就過去，沒想到會是這樣的狀況，其實我腦中一片空白，但還是感到非常開心。」

陳詩媛透露，其實自己的人生計畫，就是想要在30歲步入婚姻跟家庭，「很開心能在這個階段遇到王齊麟，他給我很大的安全感，我們相處起來也很開心，真的很謝謝大家的祝福，但其實我現在腦中一片空白。」

王齊麟透露，小倆口預計明年完成婚宴，後續一切就順其自然，「希望可以有寶寶，如果有機會，讓小孩子繼續打羽球，成為下一個戴資穎、王齊麟都好。」王齊麟今天準備了6位數、0.5克拉鑽戒，在東方文華酒店求婚。

王齊麟透露，其實他想了很久，「現在就是事業也OK，就想要擁有自己的家庭，所以一直都有這樣的想法。」

今天這場求婚Party，王齊麟也邀請到羽球界的許多好友，包括最親密的搭檔李洋，羽球好手楊博涵、林家佑等人都出席。（編輯：龍柏安）1131206