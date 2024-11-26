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體育署砸2900萬元做情蒐 台灣隊長陳傑憲都說讚

2024/11/26 16:28
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（中央社記者黎建忠台北26日電）世界12強棒球賽台灣帶回冠軍，除了球員、教練團出色的表現外，今年情蒐也發揮很大的作用。體育署長鄭世忠透露今年情蒐共花了2900萬元，連「台灣隊長」陳傑憲都說讚。

陳傑憲今天在行政院舉行的返國餐會接受媒體訪問時表示，關於情蒐的部分，每場比賽前都會一起看對方投手的影片，也會一起看對手的數據、球速、球路等，或者對方投手在怎樣的球數時會投怎樣的球，都可以從情蒐報告中看得到。

陳傑憲強調，情蒐數據是死的，「但帶給我們的幫助非常大，加上今年多了一台IPITCH的投球模擬機，可以很擬真對方投手的球路，像冠軍戰的日本投手戶鄉翔征，就可以讓我們上場打擊時增加不少信心。」

鄭世忠在接受中央社訪問時表示，從去年經典賽失利後，「我就跟中職會長蔡其昌討論，希望未來國家隊培訓和情蒐工作可以常態化，因此體育署每年補助中職經費1600萬，另外若遇到該年有國際大賽，像今年的世界12強棒球賽，就另外再補助1300萬元。」

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鄭世忠強調，「我們的選手在國內外球團來來去去，選訓會議上的委員們根本沒有辦法精準掌握每一位選手的狀況。有個長期的情蒐，我們的教練能更精準知道每一位選手在徵召的時候真實狀況。」

鄭世忠也特別感謝情蒐團隊的陳瑞昌教練，「他一直是棒球專業教練，打造出一支強大的情蒐團隊，是這次選手與教練背後隱形的靠山，站在體育署的立場，除了希望他們能協助培訓工作，更希望這是一個具未來性的運動產業。」（編輯：李亨山）1131126

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