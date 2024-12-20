2度獲精英獎最佳女運動員 林郁婷：終於親自領獎

（中央社記者黎建忠台北20日電）「台灣的女兒」林郁婷今天繼2022年後，再度拿下體育運動精英獎最佳女運動員獎；她開心表示，「這次終於親自上台領獎，也很高興能和教練一起獲獎。」

台灣女子拳擊好手林郁婷在今年巴黎奧運，賽前又陷入資格爭議的風波，比賽還沒開打就鬧得沸沸揚揚，幸好林郁婷沒受到影響，依舊替台灣拿下奧運史上首面金牌。

林郁婷在接受中央社訪問表示，「其實叫到我名字的時候，有點訝異，因為入圍的還有很多人，尤其林姿妤也是帕運奪牌，所以我當下有點空掉。」

但是回過神來後，林郁婷還是開心上台領獎，她還開玩笑地說：「上次得獎是我媽媽幫我領獎，這次我終於親自上台，表現得應該有比我媽媽好吧。」

林郁婷提到，能拿到這個獎項要感謝的人太多了，除了曾自強教練外，「還有一直照顧我的長庚醫療團隊，以及從小就在很多地方幫助我的贊助商們，沒有這些人的奧援，我也不會有現在的成就。」

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林郁婷也是首度和拿下最佳教練的曾自強同時獲獎，她表示，「非常感謝巴黎奧運期間，教練一肩扛起所有外界的質疑和風波，讓我在他的保護傘下可以安心訓練、比賽，能跟教練一起得獎真的是非常榮耀的事情。」

林郁婷強調，希望這個得獎只是開端，能藉此繼續讓台灣的拳擊發光發熱，「我始終認為強者是孤獨的，我也會持續努力，成為站在山頂上的那個人，讓台灣的拳擊被世界看見。」（編輯：陳政偉）1131220