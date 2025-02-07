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川普再提林郁婷克莉芙為跨性別 CNN：並非事實

2025/2/7 23:39
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普5日簽署行政命令禁止跨性別女性參加女子運動賽事時，再次暗示台灣和阿爾及利亞拳擊女將林郁婷和克莉芙「變性」。美國有線電視新聞網（CNN）指川普重複謊言。

CNN報導，林郁婷和克莉芙（Imane Khelif）在去年巴黎奧運分別拿下57公斤級和66公斤級金牌，兩人卻都在2023年遭到與俄羅斯政府有廣泛關係的國際拳擊總會（International Boxing Association，IBA）以性別疑慮為由，取消兩人在其主辦比賽的參賽資格。

根據報導，川普（Donald Trump）在簽署行政命令時表示：「誰能忘了在去年的巴黎奧運，1名男性拳擊手偷走了女子金牌，他如此猛烈暴打他的女性對手，以致對方在短短46秒後不得不投降。...事實上有2名女性，或者說是2名變換過性別的人，他們都贏得金牌。」

CNN指出，川普的說法是不實的，林郁婷和克莉芙從未「變性」，兩人出生時都被認定是女性，且從小到大都是以女性身分參賽。

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報導引述國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）去年表示：「這2名拳擊手生為女性、以女性扶養長大且持有女性護照，她們也以女性身分參賽多年。這是明明白白的女性定義。她們是女性這件事，從來沒有任何疑問。」

CNN還說，根據「台灣英文新聞」（Taiwan News）報導，林郁婷出生登記是女性，且從中學以來都是參加女子比賽；克莉芙和她的父親去年也表明，她出生和成長方式都是女性，且一向以女選手身分參賽。（譯者：張正芊）1140207

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